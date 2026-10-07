Eliminar la imputación y crear la terminación anticipada: la propuesta del Gobierno para reformar el Código Penal

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tiene listo un borrador de proyecto con el que pretende hacer una reestructuración profunda al proceso penal ordinario en Colombia. La propuesta, que tiene en la actualidad 34 páginas, podría ser presentada en el próximo Consejo Superior de Política Criminal.

El documento, que cuenta con espacio para la firma del ministro de Justicia, Iván Cancino, propone rediseñar una ruta procesal para descongestionar el sistema judicial, redefinir el rol de los jueces y fortalecer las garantías procesales.

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Uno de los principales cambios que propone la reforma del Gobierno nacional tiene relación con la eliminación de la imputación de cargos, con el objetivo de que deje de ser un paso obligatorio para acusar a una persona implicada dentro de un proceso penal.

Pero en cambio de la imputación de cargos, el Ministerio de Justicia está proponiendo crear la terminación anticipada, una herramienta facultativa que se utilice cuando exista una intención de aceptar cargos, llegar a preacuerdos y buscar reparación con la víctima.

Esa propuesta podría reorganizar las competencias judiciales de los jueces de control de garantías, quienes dirigen la imputación de cargos, pues pasarían a asumir la audiencia de acusación que normalmente dirige la etapa de juzgamiento.

Otra de las modificaciones que propone esta reforma al Código Penal es darle competencia al juez de control de garantías para que pueda ejercer un control material sobre la imputación o la acusación planteada por la Fiscalía General de la Nación.

De esta forma, el juez podrá analizar la formulación del delito, la legalidad de las pruebas dentro del proceso y el respeto a derechos fundamentales dentro de un proceso judicial. Ese escenario también permitiría llegar más fácil a la terminación anticipada en el momento de la acusación.

El borrador del proyecto de ley también plantea un hito en los efectos jurídicos que antes ocurrían con la audiencia de imputación, pues si esa etapa ya no es obligatoria, también se podrían venir cambios en el momento procesal. Así se redefinirían los términos máximos de la indagación y las causales de libertad por vencimiento de términos.

Esta propuesta, que podría llegar al Consejo Superior de Política Criminal, se conoce justo después de que el Gobierno De La Espriella aceptó la renuncia de los ocho integrantes de la Comisión Asesora que la presentaron a finales del pasado mes de septiembre.