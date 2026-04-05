Emergencia en el Alto del Vino: reportan incendio de bus en la vía Bogotá–La Vega

Una emergencia se presentó en horas de la mañana de este domingo, 5 de abril, en la vía Bogotá–La Vega, a la altura del kilómetro 25, en el sector del Alto del Vino, donde un bus intermunicipal se incendió en plena carretera. El hecho generó alarma entre los conductores y peatones que transitaban por la zona en ese momento.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo y varios ciudadanos intentaron controlar las llamas utilizando extintores, logrando reducir el fuego de manera parcial. Sin embargo, minutos después el incendio volvió a intensificarse, lo que obligó a solicitar apoyo de los organismos de emergencia.

#UltimaHora | Un bus se prendió en llamas bajando El Alto Del Vino, por el momento no hay heridos. pic.twitter.com/xifzh309O9 — El Informativo Colombia (@elifcolombia) April 5, 2026

Ante la conflagración, unidades de Bomberos de El Rosal y Facatativá atendieron la situación y lograron extinguir por completo el incendio. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y, aunque uno de los carriles permaneció cerrado, el tránsito fluye con normalidad, ya que el incidente ocurrió en el sentido contrario al ingreso hacia Bogotá.

Este hecho se suma al reciente accidente ocurrido en el peaje de Casablanca. El miércoles 1 de abril, en horas de la madrugada, en la vía Zipaquirá–Ubaté, un tractocamión chocó contra al menos seis vehículos que se encontraban haciendo fila en el lugar. Además, una motocicleta fue impactada y su conductor perdió la vida.

Trágico accidente en el peaje de Casablanca: revelan la reacción del conductor del carrotanque segundos antes del impacto

Al parecer, un tractocamión se quedó sin frenos y se llevó a varios vehículos por delante, lo que desató una fuerte explosión que dejó una escena aterradora: fuego, heridos y muertos.

Tras las primeras horas desde que se atendió el hecho, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó las identidades de los lesionados que hay hasta el momento y los hospitales a los que fueron remitidos.

La primera hipótesis que se maneja es que el tractocamión, que transportaba leche, se quedó sin frenos y este fue el motivo por el que se desencadenó el accidente. No obstante, todo está siendo materia de investigación.