En cámaras quedó registrado el intento de rapto de un bebé recién nacido en hospital de Bolívar, vigilante evitó el secuestro

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

2 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.
El hecho quedó registrado en cámaras de video.
El hecho quedó registrado en cámaras de video. | Foto: Policía Nacional

En cámaras de seguridad del Hospital La Divina Misericordia, en Magangué, Bolívar, quedó registrado cómo Brenda Yissel Núñez Castañeda salió de la sala de maternidad con un recién nacido envuelto en un buzo negro.

La mujer estuvo a punto de sacar al bebé del centro médico mientras la madre dormía, pero la rápida reacción del personal de seguridad activó las alarmas y permitió que la Policía Nacional interviniera a tiempo.

Contexto: Mamá de joven militar, que murió tras caer de un piso 18 en Cartagena, soltó revelador detalle: “Estaba tratando de alejarse de alguien”

El hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles, 26 de noviembre, en el marco de la estrategia “Navidad con Propósito”, liderada por la Policía Nacional contra el secuestro y la extorsión. Según las autoridades, la mujer aprovechó el estado de la madre para tomar al bebé y dirigirse hacia una de las salidas del hospital.

La mujer habría sido sorprendida cuando el personal médico la detuvo con rapidez.
La mujer habría sido sorprendida cuando el personal médico la detuvo con rapidez. | Foto: Policía Nacional

Un guardia de seguridad del centro médico notó que la mujer no contaba con documentos que autorizaran la salida del menor. Ante esta irregularidad, activó el protocolo de seguridad interno y dio aviso de inmediato a las autoridades.

Personal del Gaula-Bolívar, patrullas de vigilancia y unidades de Infancia y Adolescencia acudieron al lugar y capturaron en flagrancia a Núñez Castañeda. El recién nacido, de apenas un día de nacido, fue entregado a su familia y permanece bajo valoración médica.

Contexto: Conmoción en Cartagena por profesora asesinada por su expareja cuando salía del colegio en el que trabajaba

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple. Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, según informó la autoridad judicial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, confirmó la captura y destacó la coordinación de los diferentes grupos policiales. “Cada niño y niña en Colombia debe crecer seguro, libre de amenazas y rodeado de protección. Nuestro deber es garantizar que ningún menor sea vulnerado, y actuaremos con toda nuestra capacidad para defenderlos siempre”, afirmó el oficial.

Contexto: Ataques sicariales y venta de drogas, así delinquían 10 presuntos integrantes de una poderosa banda en Barranquilla

El procedimiento fue posible gracias a la activación del protocolo del hospital: solicitud de orden de salida del menor, verificación de documentos y alerta inmediata al personal policial. Estas medidas permitieron que la mujer no pudiera abandonar el centro con el bebé, evitando lo que habría sido un secuestro.

En cuestión de segundos una gran cantidad de personas evitó el secuestro.
En cuestión de segundos una gran cantidad de personas evitó el secuestro. | Foto: Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación sigue adelante con la investigación para establecer las circunstancias exactas del intento de rapto y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Hasta ahora, los cargos formulados contra la detenida corresponden únicamente a secuestro simple. El hecho ha generado indignación por tratarse de un bebé recién nacido y las dudas sobre los motivos del intento de rapto.

