“En el Palacio de Justicia hubo desaparición forzada, no insulte a estas personas”: el airado reclamo al general (r) Arias Cabrales en la JEP

Este miércoles, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el general (r) Arias Cabrales contó detalles sobre el holocausto del Palacio de Justicia, hecho histórico del que fue uno de sus principales protagonistas y a quien en el tribunal transicional le piden respuestas de lo que pudo haber pasado con los desaparecidos.

Cabe recordar que el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, con sede en Bogotá, es el oficial de mayor rango en ser condenado por los desaparecidos de una de las peores tragedias ocurridas en Colombia. En su contra pesa una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

En esta oportunidad, Arias relató que por los días del holocausto, frente a la información según la cual se había reducido el esquema de seguridad del Palacio de Justicia, contó: “La información que teníamos es que la Policía contaba con suficientes efectivos para mantener la seguridad del Palacio de Justicia”. Sin embargo, cuando llegó al Palacio se encontró que se había retirado la seguridad el día anterior.

Dijo que se mantenía una unidad fundamental, nada más. Y la Policía asumió que lo peor había sido superado sin saber lo que vendría horas después en uno de los actos terroristas más sanguinarios perpetrados por el M-19, en el que murieron varios magistrados.

“El oficial a cargo tomó contacto y un señor teniente coronel tomaron contacto con el presidente de la Corte, hicieron estudio de seguridad minucioso y como resultado de eso, se incrementó luego el servicio de seguridad hasta el día 5 de noviembre”.

Agregó: “Cuando me hice presente en el área general de la Plaza de Bolívar, me encontré al comandante de Policía y me dijo que ya había existido reacción en medio de lo que estaba ocurriendo”.

En medio de la audiencia, uno de los abogados de víctimas, Germán Romero, le reclamó que no siguiera dando versiones que habían sido desmontadas: “No se burle de estas personas, es una burla a la administración de justicia, no use informes que han sido desmontados, le podemos demostrar, por ejemplo, cómo salió Carlos Augusto Rodríguez Vera con vida. Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán, Jaime Beltrán, cómo salieron todos con vida. Esos videos están , no me los invento yo”.

37 años holocausto del Palacio de Justicia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Arias guardaba silencio mientras las familias de las víctimas apoyaban el cara a cara. El abogado insistió: “Usted tiene la última facultad para contar la verdad de lo que ocurrió, instrumentalizaron los manuales, usted controló a Plazas Vega, a Rafael Hernández, las comunicaciones están. Usted era el que mandaba, usted lo sabe. Está probado hasta la saciedad, no vamos a caer en su juego, usted se apoya en el tribunal especial de instrucción”.

Cuando la magistrada que presidió la audiencia le preguntó por qué no se tomaron las medidas para evitar la toma del Palacio de Justicia, Arias Cabrales dijo: “el señor ministro en intervención ante la Cámara dijo que había dado todas las instrucciones a la Policía. Contó que se había establecido un dispositivo de seguridad y se suponía que estaba vigente. Eso era lo que sabíamos. Se sabía que había un dispositivo de seguridad coordinado”. Arias Cabrales admitió que todo estaba a cargo de la Policía.

Hace apenas 6 meses, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales perdió el beneficio de libertad condicional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que no ha cumplido con los compromisos para aportar a la verdad en el marco del proceso por los desaparecidos durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985.

General en retiro Jesús Armando Arias Cabrales - Foto: Juan Carlos Sierra

En el proceso penal que se adelantó contra el general Arias Cabrales se determinó que él tuvo la misión exclusiva de liderar la operación de recuperación del Palacio de Justicia. Fue por esto que ordenó el ingreso de los tanques al edificio, así como la ubicación de las tropas y asignación de funciones a todos miembros de la fuerza pública que participaron en el operativo.

37 años holocausto del Palacio de Justicia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Igualmente, como manifestaron varios testigos, coordinó la salida de los rehenes del Palacio para que fueran trasladadas a la Casa del Florero. En el fallo emitido por la Corte Suprema, que ratificó la condena de 35 años de prisión, se concluyó que no se realizó un trabajo de apoyo sino de identificación puesto que muchos de ellos eran señalados de ser parte del M-19.

La placa conmemorativa

A finales del 2022, fue ubicada en el aniversario 37 del Holocausto, una placa conmemorativa que tiene la siguiente leyenda: “Evocamos a quienes el horror de la guerra y la barbarie les arrebató la vida. Su recuerdo, por siempre enlazado a los hechos trágicos cometidos contra la justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, permanece en nuestra memoria, con la esperanza de que nunca se vuelvan a repetir”.

Tras la toma del Palacio se registró la desaparición de once personas: siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco Pineda. Con el pasar de los años, se determinó que muchos magistrados salieron con vida de la edificación en compañía de miembros del Ejército Nacional.