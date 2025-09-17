Manizales
En una fosa común habrían encontrado a mayor de la Policía y a su amigo desaparecidos en Manizales
El oficial de 39 años está desaparecido desde el 9 de septiembre, cuando salió de un turno de trabajo.
Son nuevos los detalles que se conocen sobre la desaparición del mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra junto a su amigo Gianmarco Roldán Ibarra, de quienes no saben nada desde el pasado 9 de septiembre.
Este miércoles, 17 de septiembre, se conoció que en la vereda Nueva Primavera, en una vía que comunica a Manizales con Chinchiná, las autoridades judiciales encontraron una fosa común con dos cuerpos en avanzado estado de descomposición.
De acuerdo con las informaciones que se han conocido, los cuerpos serían del mayor de la Policía y el de su amigo, pues uno de los cadáveres tenía la misma ropa que el oficial llevaba el día de su desaparición. Además, se conoció que el personal que llegó hasta el lugar encontró documentación que corresponde al uniformado.
Ahora, el Instituto Nacional de Medicina Legal será el encargado de establecer las identidades de estos dos cuerpos hallados en esta zona.
Se conoció que los dos hombres se movilizaban a bordo de un vehículo Mazda 3 que fue encontrado en Armenia, Quindío, una pista clave, en medio de las pesquisas que se adelantan para determinar quiénes son los responsables de este doble crimen.
Los familiares del policía informaron que vestía una camiseta beige de la Selección Colombia con el número 17 y el nombre de Dayro Moreno, junto con una chaqueta impermeable, jean azul claro y tenis blancos. Residía en el barrio La Carola, desde donde salió tras haber cumplido su turno de trabajo.
Las pesquisas de la desaparición de este mayor y su amigo se encuentran en manos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes analizan cada movimiento que hicieron para dar con los responsables.
Las personas que tengan información útil para las labores de la policía judicial pueden llamar al 123 de la Policía Nacional y entregar detalles bajo absoluta reserva.