¿En qué casos un extranjero puede ser multado por Migración Colombia? Cambiar de casa y no avisar, uno de ellos

Bajo este panorama, Migración Colombia ha decidido fijar establecer multas y sanciones para todo aquel extranjero que no selle su pasaporte a la hora de ingresar al país. Además, también se penalizará a las personas que cambien de residencia o domicilio, contratante o empleador durante los 15 días posteriores a su llegada a Colombia.

Así mismo , Migración Colombia también podrá proceder a imponer multas a quienes no se registren cuando ingresen al país o que excedan los plazos para solicitar o renovar el permiso de estancia en terreno colombiano, en el caso de contar con una visa de trabajo o con los debidos permisos académicos.

De igual forma, a todo ciudadano extranjero que incumpla los llamados de la autoridad migratoria de forma reiterada, que no cuente con el salvoconducto pertinente o que no tramite la Cédula de Extranjería en los tiempos estipulados para dicha diligencia (15 días hábiles luego de cumplir mayoría de edad o luego de vencerse).

Migración Colombia también verificará que las personas que ingresaron al país para realizar algún oficio en específico estén cumpliendo con ese fin, de lo contrario, quien sea sorprendido en labores que no corresponda a su permiso, podrán ser objeto de estas multas; en este sentido, las empresas que contraten extranjeros y que no cumplan los requisitos de ley, que impidan el acceso a la información de los procesos contractuales, que simulen un vínculo laboral o que no informen la novedad de retiro de esta persona, también serán objeto de multas o sanciones.