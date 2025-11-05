En Sincelejo ofrecen millonarias recompensas para acabar con el delito de la extorsión

Uno de los delitos que más golpea a los colombianos es el de la extorsión y por esa razón, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, hizo un anuncio para combatir ese flagelo en la capital del departamento de Sucre.

Según el mandatario local, la ayuda ciudadana es fundamental para acabar con ese delito por lo que se ofreció hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de ese delito.

La estrategia está orientada a desarticular las estructuras criminales que están detrás de las extorsiones y capturar a los responsables de las extorsiones.

Acuña convocó a una rueda de prensa donde aseguró que conjuntamente con la fuerza pública se perseguirá a quienes están cometiendo este delito que tiene en jaque a la ciudadanía.

“No permitiremos que el miedo se apodere de nuestras calles. Haremos uso de todos los recursos disponibles para desmantelar estas bandas criminales”, afirmó Acuña.

Además, pidió a la ciudadanía denunciar cuando sean objeto de una extorsión y confiar en el trabajo de las autoridades, ya que sin la respectiva denuncia no es posible iniciar el accionar contra la delincuencia.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, junto con integrantes de la fuerza pública. | Foto: Prensa Alcaldía de Sincelejo

El coronel Nelson Cano, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N.º 1 de la Armada Nacional, y el coronel Aimer Alonso, comandante del Departamento de Policía Sucre, aseguraron que conjuntamente podrán luchar contra ese delito.

​El alcalde aseguró que la extorsión no solo afecta el patrimonio de comerciantes y ciudadanos, sino que también desestabiliza la economía local y genera un clima de miedo. Por ello, la recompensa se convierte en una herramienta clave, según él, para romper el silencio y fomentar la colaboración ciudadana.

Los altos mandos militares y policiales reiteraron su compromiso con la seguridad, asegurando que se han fortalecido los operativos de inteligencia y las patrullas en los puntos críticos de la ciudad. “La información recolectada a través de este incentivo económico será manejada con absoluta reserva para proteger la integridad de quienes decidan colaborar con las autoridades”, dijeron en la rueda de prensa.

Así mismo se informó que para la recepción de información se ha dispuesto de una línea directa y que las personas que tengan datos relevantes sobre los responsables de la extorsión y el homicidio en Sincelejo pueden comunicarse a la Línea de la Policía Judicial: 321 394 5528.