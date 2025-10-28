El punto crucial para los colombianos, la seguridad, fue el primer punto sobre el cual cuestionaron a los cuatro precandidatos presidenciales que participaron el foro Colombia 2025, convocado por la firma BTG Pactual en Bogotá.

A medida que avanzan los días y se acercan las elecciones, primero de Congreso, luego la presidenciable, las propuestas se van afinando. Roy Barreras, a quien se le mencionó en la presentación de los participantes del panel, como de izquierda y él corrigió: de centro, mostró propuesta como la de “800.000 hombres de la Fuerza Pública contra 25.000 bandidos. Es una guerra que se puede ganar”.

Destacó que, en toda circunstancia, es el Estado el que prevalece. Se asegurará de poner ministros expertos en cada cartera, para que las ideas se hagan realidad y la ejecución no quede en el papel.

Para Vicky Dávila, por su parte, “es un momento definitivo. No es una frase cliché, es una realidad, nada puede prosperar sin seguridad”.

Por ello, manifestó su intención de recuperar los territorios, entrando en ellos como Estado, pero “sin abusos, sin pasarnos”.

La seguridad, para Dávila, incluye también una lucha contra la pobreza, ya que más de 16 millones de personas están en esa franja y a ellos llegaría con salud, con semillas, con alternativas.

Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual | Foto: BTG Pactual