En el municipio de Chocontá, Cundinamarca, no salen del asombro tras el asesinato de una menor de 15 años identificada como Emily Villalba, quien fue hallada con signos de asfixia mecánica en una zona boscosa de la vereda Pueblo Viejo Alto , el pasado miércoles 12 de marzo.

“Un informante manifiesta que la niña iba caminando con un sujeto que usualmente no se traslada por la zona. La Policía sale y en cinco minutos está en el sector. Empiezan la búsqueda a través del número celular de la niña, empiezan a llamarla y con el sonido ubican el cuerpo de la niña que, al parecer, en su momento aún estaba con vida . Creo que no transcurrió más de una [hora]. La trasladan al hospital de Chocontá, donde desafortunadamente llega sin signos vitales”, contó Garzón al medio citado anteriormente.

“Es la hora que no se ha podido encontrar, pero se tiene plenamente identificado al presunto agresor. Todas las autoridades e institucionalidad estamos detrás de la búsqueda de este sujeto para poder capturarlo”, aseveró en CNT Noticias.

“No permitiremos que este crimen quede impune. He dado instrucciones precisas para que, con la mayor celeridad, se ubique y capture al responsable de este repudiable acto, quien aparentemente podría ser un vecino del sector. La Policía ya avanza en la investigación, con un equipo de Inteligencia e Infancia y Adolescencia, revisando pruebas, videos y testimonios que se constituyan en pruebas contundentes, que lleven al responsable de estos hechos a recibir las máximas penas establecidas. Como sociedad, debemos alzar la voz y rechazar con contundencia cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres. Emily no es solo una cifra más, es un llamado urgente a la acción”, manifestó Rey a través de su cuenta en X.