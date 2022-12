“Entregarle el ICBF a una persona por ser vecina de Verónica Alcocer, sin tener experiencia, también es corrupción”

No cesa la controversia luego de que Concha Baracaldo asegurara que la primera dama le ofreció el cargo y ella lo aceptó, aunque no tuviera la más mínima experiencia.

En medio de las duras críticas que ha enfrentado en los últimos días, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, contó cómo fueron las circunstancias de su nombramiento y confirmó que el cargo se lo ofreció la primera dama, Verónica Alcocer.

La funcionaria habló en 6 AM 9 AM, el espacio de Caracol Radio dirigido por el periodista Gustavo Gómez, en el que respondió a varias de las críticas que le han hecho en las últimas semanas y habló sobre cómo conoció a la pareja presidencial. Según dijo, “yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada, y me dijeron: ‘quieres venir a colaborarme en el Instituto y trabajar’. Y yo dije, ‘sí, bueno, tengo que pensarlo un día’. Y me dijeron ‘tienes un día para pensarlo’”.

Cuando le preguntaron quién le había hecho ese ofrecimiento y quién la había contactado, Baracaldo respondió que “esa llamada me la hizo Verónica” Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro. “Nos conocemos. Somos vecinas. Hace mucho tiempo que yo la conozco a ella, y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato”, afirmó la directora del ICBF.

Baracaldo confirmó que Verónica Alcocer fue quien le dijo “Concha, queremos que tú nos ayudes con esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así”. Y cuando se le preguntó si le parecía normal que la primera dama fuera la que ofreciera un cargo como la Dirección del ICBF, Baracaldo contestó: “Yo no le encuentro nada raro ni diferente. Me parece bien, me parece normal, porque ellos son una pareja, han trabajado y el señor presidente, por supuesto, que ha estado con ella, y entre los dos deciden las cosas”, dijo.

Ante la posibilidad de que Verónica Alcocer esté cogobernando con Petro, la funcionaria respondió: “No, pero me imagino que el esposo escucha lo que su esposa le dice”.

Frente a esta declaración, el ex aspirante presidencial Enrique Gómez señaló: “Entregarle el ICBF a una persona por ser vecina de Verónica Alcocer, sin tener experiencia, también es corrupción”.

En entrevista con SEMANA, el presidente Gustavo Petro habló de la polémica alrededor de ese nombramiento. Durante la entrevista que el presidente Gustavo Petro le concedió a Vicky Dávila, directora de SEMANA, se habló del tema:

V.D.: ¿Cómo en el ICBF?

G.P.: En el ICBF, la señora Baracaldo no tiene mucho tiempo de estar dirigiéndolo. Allí hay ollas de corrupción. Eso lo sabemos de antemano. Esas ollas han matado niños. Hay unos esquemas de atención que vienen desde hace mucho tiempo y que, en mi opinión, son ineficientes, siguen pegados a la bienestarina, a formas miserables para atender a los niños, miserabilismo. Se les ocurrió a los gobernantes que atender a los niños pobres tenía que ser con pobreza. Entonces tienen cuchitriles a donde los meten. No hay profesionalismo en muchos casos.

El caso guajiro es el intento de amoldar a la comunidad wayú, que tiene una cultura diferente al ICBF, y que está construida desde Bogotá. En vez de hacer lo contrario. Es decir, meter al ICBF y adaptarlo a la cultura wayú. Esa es la indicación que le he dado a la directora del ICBF. Tienen que hacer eso ya.

V.D.: ¿Pero usted la sigue respaldando?

G.P.: Hay que probarla, esa es una prueba.

V.D.: Usted la tiene como en ‘bajito’, en alerta…

G.P.: Yo estoy mirando. Lo dije en La Guajira, en Uribia, el discurso fue público, si siguen muriendo niños, los que fracasamos somos nosotros. No es más.

V.D.: ¿Eso quiere decir que si eso no cambia ella se debe ir?

G.P.: Nosotros no podemos permitir que los niños mueran de hambre en Colombia.

V.D.: Pero escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Si eso no cambia ella se tiene que ir?

G.P.: Cualquier funcionario que no logre el objetivo se tiene que ir.