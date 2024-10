Envían a la cárcel al hombre que hizo macabra amenaza de muerte a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Cuando ocurrió todo esto, Roa le dijo a SEMANA que el día que le llegó el sufragio estaba celebrando su cumpleaños. “La verdad entré en shock cuando destapé eso y vi que era un sufragio, dos balas y una botella con tierra amarilla, como de cementerio. Se veía que habían hecho eso con mucha premeditación, mi nombre completo aparecía impreso en dos o tres partes del sufragio. Yo, la verdad, entré en shock, era mi cumpleaños y, desde luego, no me esperaba algo así. Eso fue lo que sucedió. Minutos después medité las cosas y llamé a la Policía y a la Fiscalía; llegaron técnicos e investigadores hasta el apartamento e hicieron el levantamiento de la denuncia. Se me dañó el resto del cumpleaños. De ahí en adelante qué iba a querer celebrar”, dijo.