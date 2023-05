“Es inadmisible la actitud asumida por los campesinos”: ministro de Defensa rechaza el secuestro de más de 20 militares en Cauca

Este jueves 11 de mayo, varios uniformados fueron secuestrados por campesinos de El Patía, en el departamento de Cauca. De acuerdo con información oficial, los militares se encontraban desarrollando una operación para destruir un laboratorio de cocaína, cuando fueron rodeados por los pobladores, quienes hasta el momento les han impedido su libre movilidad.

A través de un pronunciamiento publicado en Twitter, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó lo sucedido y calificó como “inadmisible” la actitud asumida por los campesinos.

“Es inadmisible la actitud asumida por campesinos en El Patía, Cauca, impidiendo que un grupo de soldados, en cumplimiento de su deber constitucional, pero también acatando órdenes del Presidente de la República en cuanto a la lucha frontal contra el narcotráfico, impiden cumplir con esa función que adelantaba el batallón de destruir laboratorios de cocaína, labor que ha sido interrumpida, obstaculizada y que espero se deba a una instrumentalización de organizaciones ilegales que se benefician con estas actividades ilícitas”, señaló el ministro.

En una imagen conocida por SEMANA, se observa a varios sujetos encapuchados rodeando a los uniformados, en medio de la zona selvática, pero en las primeras informaciones aún no está claro cuántos hombres están secuestrados y por el momento no se conoce pronunciamiento del Ejército.

Este caso revivió lo ocurrido en marzo pasado el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán en el Caquetá, donde un contingente del Esmad fue secuestrado por la guardia campesina y en el que murieron dos personas, el subintendente Ricardo Monroy y un civil.

Monroy fue asesinado por una turba y más de 70 de sus hombres que hacían parte del Esmad, o Unidad de Diálogo, fueron secuestrados; el 11 de abril, el Gobierno nacional condecoró a los uniformados que vivieron dicha situación y se rindió homenaje póstumo al policía muerto.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que expresaba apoyo a los integrantes de la Policía y del Ejército que “demostraron carácter, fuerza, valor, disciplina y una formación en la manera cómo actuaron aquel día, en los hechos tan lamentables en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, condecoraciones que se otorgan para exaltar la labor de los uniformados que arriesgaron sus vidas para salvaguardar y no arriesgar las de la población comprometida en aquellos hechos”.

“Esta es una acción que debe destacarse, porque así se defienden los derechos humanos (...), comportamiento de valentía, virtud para enfrentar el peligro y la adversidad en bien de otros, actuaron con heroísmo, policías y soldados en estos hechos, que fueron asumidos de manera sobresaliente para enfrentar el peligro y la adversidad”, añadió.

El ministro Velásquez reconoció que los Policías fueron humillados por “sus captores, y la respuesta que me dieron me asombró por la madurez: estamos preparados para no reacción ante las provocaciones, intentamos fue persuadirlos. Eso es simplemente lo que quiero exaltar en esta ceremonia, la actitud valiente que evitó una tragedia mayor en Los Pozos”.