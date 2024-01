“Es un mal mensaje para Bogotá”: cuestionan nombramiento de Jorge Hernán Beltrán como secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá

Hace muchos años fuí servidor público, no había vuelto a serlo pero los asesoraba desde @bpaabogados, cuando el alcalde @CarlosFGalan me invitó a ser parte de su gabinete no sólo sentí el llamado de un hombre ejemplar e íntegro como lo es él, sino adicional a ello me embargó la… pic.twitter.com/QUT1Jddsxb