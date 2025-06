Escalofriante relato de mamá de David Nocua, menor asesinado en Bogotá: “él comenzó a gritar ‘no más por favor’”

“Comenzamos a hacer el recorrido que supuestamente habían hecho con el niño. Un lugar horrible, muy boscoso, muy desolado (…) Entonces la pelaita —Sara— siempre iba a delante y nosotros detrás. Y hubo un momento que llegamos a un punto y la enfrento. Le digo: ‘dígame la verdad, dónde está mi hijo, cuénteme qué fue lo que pasó realmente ese día’. Ella se queda mirándome y me dice ‘no, es que la verdad, nos salieron cuatro encapuchados y nos iban a robar y cogieron a Esteban y nosotros por forcejear con los ladrones, con Esteban, por eso él me rasguñó así’. Cuando yo les miro los brazos, Carlos y ella tenían los brazos superrasguñados”, recordó Lizeth Juliana en entrevista en el video pódcast Conducta Delictiva .

“Que lo empezaron a apuñalar y que él empezó a gritar ‘no más por favor, no más’; ‘Y yo lo solté y salí corriendo con Carlos’. Yo al escuchar esto que me pareció absurdo, me quité del lado de ella —Sara—, me fui para un matorral; en ese momento estaba a un lado una amiga mía, muy cercana también a Esteban, y yo le dije ‘si mi hijo está acá y supuestamente apuñalado, él ya no está con nosotros’”, agregó la mamá de David Esteban en el video pódcast citado anteriormente.