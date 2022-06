Escandaloso: Roy Barreras sabía de ofrecimientos de no extradición de gente del Pacto Histórico a los extraditables, con el triunfo de Petro

Los ‘petrovideos’ publicados en exclusiva por SEMANA no dejan de sorprender. Esta vez queda al descubierto una escandalosa evidencia: Roy Barreras sabía, muchos antes de estallar el escándalo, que gente del Pacto Histórico estaba visitando a extraditables en las cárceles, ofreciéndoles la no extradición hacia los EE. UU. por narcotráfico. Todo enmarcado en el posible triunfo de Gustavo Petro como presidente.

SEMANA encontró que, en una reunión a mediados de abril, Roy Barreras alertó al comité de la campaña de Petro. Estaban presentes, entre otros, Alfonso Prada, Clara López, Temístocles Ortega, entre otros. En medio de la reunión, el senador Barreras dijo:

“Yo tengo un equipo de campaña que me ha acompañado durante 16 años y es un equipo precario para una campaña presidencial, pero tenemos suficiente iniciativa para investigar y anticiparnos a las crisis, de mi cuenta. La campaña debería tener un superequipo para hacer eso y fruto de esa investigación tengo aquí unas informaciones, muy complicadas, de lo siguiente que va a estallar la próxima semana, que es del mismo tamaño de lo de Juan Fernando Petro”, dijo Roy Barreras.

Agregó: “Entonces, hay que anticiparse a ese asunto y hay que anticiparse al siguiente golpe que también tiene que ver con él. Entonces, esas cosas hay que prepararlas. Menciono no el santo y el milagro, sino el infierno, pero no el demonio…”.

Barreras, por fin, les dijo de qué se trataba. “Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de dirigentes del Pacto Histórico ofreciéndoles no extradición a los extraditables… Le doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir y descalificarlo, y no salir a dar explicaciones, ‘es que la persona que fue hacer otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial’. No, no, no. Una imbecilidad, sería una cosa imbécil”, concluyó el senador petrista.

Entre tanto, la exministra Clara López estalló en una carcajada.

Hasta hoy, Roy Barreras no ha dado una sola explicación sobre este y otros graves hechos que revelan los ‘petrovideos’ y en los cuales él está involucrado directamente. Lo que sí hizo fue poner en marcha una estrategia para victimizarse y el sábado 11 de junio anunció que se aislaba de la campaña de Gustavo Petro, justo ocho días antes de las elecciones, para tratar de apagar el incendio.

Lo curioso es que utilizó la misma táctica que el Pacto Histórico le aplicó a Piedad Córdoba: “aislarla”, pero mantenerle su curul.

Roy Barreras, además, debe decirle al país quiénes fueron esas otras personas de la campaña de Gustavo Petro que visitaron a extraditables para ofrecerles la no extradición si Petro gana las elecciones y se convierte en el próximo presidente de Colombia. Se sabe que Piedad Córdoba hizo visitas a narcos. ¿Quién más y por qué no se los revelaron a los colombianos?