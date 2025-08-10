Suscribirse

Nación

Esta es la historia oculta del temido capo de la mafia italiana que cayó en Cali: tenía nexos con el Clan del Golfo

Se trata de un ciudadano europeo que era buscado en 196 países mediante notificación roja de Interpol.

Redacción Nación
10 de agosto de 2025, 10:51 a. m.
Capo de la mafia italiana, Federico Startonem fue capturado en Cali.
El capo de la mafia italiana, Federico Startonem, fue capturado en Cali. | Foto: Captura de pantalla video Policía Nacional

Federico Startone, considerado como uno de los más temidos capos de la mafia italiana con nexos en países de Latinoamérica, cayó este sábado, 9 de agosto, en medio de un operativo en un exclusivo sector de la ciudad de Cali.

Este hombre, de 46 años de edad, se convierte en el segundo capo italiano capturado en menos de un mes en el país, pues el 11 de julio de 2025 cayó en Bogotá Giuseppe Palermo, alias Peppe, quien sería jefe de Startone.

Contexto: Detenido alias Peppe, principal articulador del tráfico de cocaína desde Colombia, Ecuador y Perú hacia Europa

Así lo deja ver un informe de las autoridades, donde se resalta que Startone tenía presencia activa en España, Colombia e Italia, y ya había sido identificado como uno de los hombres de confianza de alias Peppe, máximo cabecilla de la mafia italiana Ndrangheta.

Fedi, como también se le conoce a Federico Startone, es un actor estratégico dentro de la estructura de la mafia Ndrangheta italiana en América Latina, por lo que su captura se dio en medio de un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con autoridades de Italia y Reino Unido.

Lo más leído

1. ¿Descertificación a la vista? Así serían los efectos económicos de la medida que adoptaría el Gobierno Trump contra Colombia
2. Así es la guerra desatada en el Oriente antioqueño por el Clan del Golfo y la banda El Mesa mientras hablan de paz con el Gobierno
3. Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

Hasta el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, destacó la captura en su cuenta de X, donde señaló: "Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana".

Federico Startone era buscado en 196 países, mediante circular roja de Interpol, expedida por las autoridades italianas, por los delitos de tráfico internacional de cocaína y alianzas con el crimen organizado en Sudamérica y la región Andina.

La información de inteligencia recopilada por las autoridades da cuenta que el sujeto tenía responsabilidad en la consolidación operativa de la mafia italiana en esta zona del continente, articulando alianzas con grupos narcotraficantes.

En el caso de Colombia, de acuerdo con la información de las autoridades, Fedi articulaba las alianzas con el Clan del Golfo, grupo delincuencial con el cual el presidente Gustavo Petro anunció una mesa de diálogo de paz.

Capturan en Cali al capo italiano Federico Startone, comprador mayorista de cocaína para la mafia ‘Ndrangheta
Capturan en Cali al capo italiano Federico Startone, comprador mayorista de cocaína para la mafia Ndrangheta. | Foto: @petrogustavo

El Clan del Golfo es considerado como uno de los grupos al margen de la ley que más comete hechos delictivos en el país, por eso las conversaciones de paz anunciadas fueron altamente criticadas desde diferentes sectores de la sociedad.

Además de tener nexos con este grupo criminal en Colombia, Federico Startone también tenía alianzas con los Choneros, en el vecino país de Ecuador, y la organización criminal denominada Primer Comando Capital, en Brasil, para la producción, transporte y distribución de droga hacia Europa.

Contexto: Capturaron en Cali a miembro de la mafia italiana que era buscado con circular roja de Interpol

El modus operandi de la organización delictiva funcionaba a través del envío de cocaína en contenedores refrigerados de fruta y lanchas rápidas desde los puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, en Latinoamérica, con destino a Génova y Gioia Tauro, en Italia.

Alias Fedi también lideraba una red colombo-siciliana que utilizaba empresas gastronómicas como fachada para el lavado de activos. Sin embargo, el proceso de este sujeto se encuentra en etapa de investigación, por lo que las autoridades italianas recomendaron considerarlo, por ahora, inocente, hasta tanto no se emita una sentencia en su contra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro

2. Así es la bacteria carnívora que ha cobrado vidas y dejado decenas de contagios en Estados Unidos

3. Gigante farmacéutico anuncia cierres masivos y reestructuración total en Estados Unidos

4. Así es la guerra desatada en el Oriente antioqueño por el Clan del Golfo y la banda El Mesa mientras hablan de paz con el Gobierno

5. ¿Por qué le cuesta ser campeón a Colombia?: psicólogos del deporte responden a SEMANA de lo que nadie habla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

capo italianomafia italianaCaliCaptura

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.