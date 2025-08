¿Está listo el retiro de Colombia ante la Otan? Esto respondió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no es de su resorte definir sobre el retiro de Colombia ante la Otan. Explicó que es una orden de carácter presidencial y es el presidente Gustavo Petro el que debe oficializarlo legalmente.

| Foto: Anadolu via Getty Images

Banderas de los países miembro y socios de la Otan. | Foto: Anadolu via Getty Images

Petro dijo en su momento que Colombia debía salir de la Otan. “De la Otan debemos salir, no hay otro camino. Y la relación con Europa no puede ya pasar con pueblos que ayudan, porque los pueblos europeos no ayudan. Con gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas”.