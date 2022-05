“Está muy bien observado y controlado el proceso”, dice el registrador sobre la jornada electoral

A las 8:00 a. m. de este domingo 29 de mayo se abrieron, en todo el país, las mesas de votación para desarrollar los comicios presidenciales. El registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, entregó un parte de normalidad durante la apertura de la jornada y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno para el desarrollo del llamado Plan Democracia, con el que garantizan la presencia de la fuerza pública en todas las zonas del territorio.

El registrador también indicó que se mantuvieron los mismos puestos de votación que en las elecciones legislativas del 13 de marzo. “Zonas alejadas del país, que hace 20 años no votaban, tienen puestos de votación que actúan en este momento con total normalidad (...). Y el dato importante de hoy: lograron acreditarse 167.000 testigos de las campañas, muy a pesar de que llegó tarde la información”, destacó Alexander Vega.

En ese sentido, resaltó que habrá presencia de testigos en el 95 % de las mesas en Colombia, detalle que calificó como “satisfactorio”. Por otra parte, anticipó que esperan contar con los resultados antes de las 8:00 p. m., de acuerdo con los simulacros que han realizado.

No obstante, previo a la apertura de la jornada, diversos sectores políticos expresaron su desconfianza frente al proceso electoral, sobre todo, teniendo en cuenta las polémicas que rodearon a las elecciones del pasado 13 de marzo. Puntualmente, Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Miguel Uribe y Sergio Araujo le manifestaron a SEMANA sus preocupaciones respecto a la no contratación de una auditoría internacional externa. Sin embargo, el registrador respondió y aseguró que existen todas las garantías.

“Primero, tienen auditores todas las campañas, es decir, el hecho de que no se hubiera podido contratar previamente no quiere decir que no va a haber auditoría. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría americana que es McGregor, las campañas tienen acreditados sus auditores, hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones internacionales. Yo creo que hay más que garantías y, sobre todo, veeduría. Este proceso cuenta con una vigilancia especial en el extranjero por parte de una veeduría de más de 500 observadores”, detalló el registrador Nacional.

Así mismo, aseveró que el proceso electoral “está muy bien observado y controlado”. No obstante, vale mencionar que la auditoría internacional no está descartada, es decir, después del preconteo, en el momento del escrutinio, se podría contratar esta auditoría internacional. El Gobierno nacional no pidió los recursos, por lo que todavía están en manos la Registraduría y será el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien tendrá la última palabra.

¿Quiénes pueden votar en Corferias?

Por lo general, este punto de votación es uno de los que más votos consigna en la jornada electoral de la capital. Sin embargo, a pesar de que se estima que haya un aproximado de 400 mil sufragantes en el recinto ferial, no todas las personas pueden llegar a las urnas que estarán ubicadas en la carrera 37 #24 - 67.

Como lo ha manifestado en varias ocasiones el organismo encargado de llevar el Censo Nacional Electoral, los colombianos que tienen inscrita su cédula en Corferias pueden acercarse a este puesto y votar sin ningún problema.

Por otra parte, hay personas que también pueden llegar a esta ubicación a ejercer su derecho, pero solo si cumplen con las siguientes características:

Tener la cédula de ciudadanía con expedición en la ciudad de Bogotá.

No haber inscrito la cédula en otros puestos de votación y en ninguna ocasión en las que se ha presentado elecciones en Colombia.

El documento de identidad, es decir, la cédula de ciudadanía, debe tener la fecha de expedición entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003.

Si la persona tiene el documento con la fecha expedida a partir del 7 de enero de 2003, la Registraduría señala que “todas las cédulas quedan asignadas al puesto de votación más cercano a la dirección informada al momento de tramitar el documento de identidad. La misma situación se presenta en los puestos de censo de los demás municipios zonificados del país”.