Nación

Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

El concejal de Cali salió en video con un certificado toxicológico, refutando los señalamientos de su expareja.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 6:42 p. m.
Melissa Escobar, expareja del concejal de Cali, Andrés Escobar.

SEMANA conoció las pruebas que tiene la expareja del concejal de Cali, Andrés Escobar, en su contra tras denunciar que el consumo de drogas y un caso de infidelidad, fue una de las principales razones para que se separaren, pocos días antes del matrimonio que tenían programado.

Ante esa denuncia, el concejal de Cali salió en su cuenta de X a refutar los señalamientos de su expareja, presentando un certificado toxicológico de Sura que no detectaba ningún tipo de estupefacientes en su cuerpo.

Estas son las pruebas de supuesto consumo de drogas contra el concejal de Cali, Andrés Escobar.

Sin embargo, SEMANA tiene en su poder un documento emitido el pasado 31 de enero de 2022 por la Sección de Visas de Inmigrante de la Embajada de Estados Unidos, en la que confirman que no le dieron la ciudadanía por consumir una “sustancia controlada”.

En el documento citaron que Andrés Escobar “no es elegible para recibir una visa de acuerdo a la siguiente sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: El solicitante consume una sustancia controlada. Usted puede realizarse un nuevo examen médico a partir de esta fecha”.

Así mismo, Melissa Escobar tiene en su poder fotos y videos del día que le descubrió, lo que llamó “dosis personal”, del concejal Escobar. En las imágenes se observa una caja de cartón que en su interior contenía marihuana.

De hecho, esta revista conoció una llamada que sostuvo Melissa con Andrés a mediados de julio de este año, después de que lo sorprendió siendo infiel al interior de una camioneta de la UNP, pero, al parecer, estaba sin los escoltas de su esquema de seguridad.

En esa llamada, el concejal le confesó que fue infiel porque “he estado huevoneando por necio”. Admitió que “venía pensando que quizás eran las últimas cosas que iba a hacer antes de casarme”. En esa misma conversación, Melissa le reclamó que “las drogas son lo que lo tienen así también. Estar metiendo ese tusi todos los días, esa marihuana que fuma todos los días”.

Melissa Escobar denunció que el consumo de drogas de su entonces pareja fue una de las causas de la separación, pero, además, expresó que le preocupaba que esa situación terminara influyendo o hasta afectando su función como concejal de Cali.

Escobar le respondió a Melissa con una prueba toxicológica que no detectó ningún tipo de droga en su cuerpo, sin embargo, la mujer también tiene evidencias para cuestionar esa teoria.

