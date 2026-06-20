“Estamos listos para garantizar las condiciones de seguridad”: Comandante de las FF.MM. sobre las elecciones presidenciales

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, entregó un parte de tranquilidad de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará este domingo, 21 de junio.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el alto oficial destacó que el trabajo que se ha venido realizando en los últimos meses para garantizar la seguridad de la jornada electoral para la elección del nuevo presidente.

“Bajo el lema Unión, Integridad y Victoria, junto a la Cúpula Militar hemos recorrido el país, fortaleciendo la conjuntez, la coordinación operacional y la articulación institucional”, escribió en su cuenta de la red social X.

El general López destacó que “hoy estamos listos para garantizar las condiciones de seguridad que permitan a los colombianos ejercer su derecho al voto con tranquilidad”.

“Como Comandante General de las Fuerzas Militares, les digo: confíen en sus soldados de tierra, mar, aire y río. Somos el sostén de la democracia. A Colombia nunca le hemos fallado, y nunca le vamos a fallar", sentenció.

El movimiento en la Fuerza Pública arrancó 24 horas antes de la celebración de los comicios en todo el territorio nacional, en los cuales los colombianos elegirán al presidente que sucederá en el cargo a Gustavo Petro, en una disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En el Caribe colombiano, más de 7.000 soldados fueron distribuidos para estar en los 165 puestos de votación ubicados en zonas urbanas y rurales de los departamentos del Cesar y La Guajira.

En el departamento del Atlántico, de acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, más de seis mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ya se encuentran en los cascos urbanos y zonas rurales donde se encuentran los 345 puestos de votación.

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A nivel nacional para la ejecución del Plan Democracia, el Ministerio de Defensa desplegó más de 408.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para blindar los 13.489 puestos de votación en todo el país.

La población civil podrá denunciar, en las líneas gratuitas nacionales 107 y 157, con absoluta reserva, cualquier situación sospechosa o presencia de criminales que pueda poner en riesgo los comicios de este domingo.