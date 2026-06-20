“Están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente y en completa paz”: Gregorio Eljach

Faltan menos de 24 horas para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al nuevo presidente de Colombia entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en medio de una campaña polarizada.

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En el marco de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación, junto con la Contraloría General y la Registraduría Nacional, envió un parte de tranquilidad de cara a la jornada de segunda vuelta que se llevará a cabo este domingo, 21 de junio.

“Estando a pocas horas de que se abran las urnas para la segunda vuelta de la elección presidencial, podemos decirles a toda Colombia y a la comunidad internacional que están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente, ejemplar en completa paz“, señaló jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach.

El procurador colocó como ejemplo las otras jornadas electorales que se han desarrollado en el último año en Colombia, para destacar el trabajo que se ha venido realizando con las diferentes entidades del Estado para garantizar la seguridad y la transparencia de los comicios.

Eljach destacó las elecciones atípicas en municipios y departamentos, los consejos municipales de juventud, la consulta interna de octubre de 2025 y el proceso para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República.

“Estamos muy orgullosos de haber acompañado a la mayoría de colombianos a derrotar el fantasma del fraude electoral. Colombia le ha puesto un sello de legitimidad indiscutible a su democracia”, señaló el procurador.

Por eso, fue enfático en afirmar que hoy, a escasas horas para que abran las urnas en Colombia, “no existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos”.

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Eljach destacó que este domingo se va a vivir una elección presidencial en completa paz y en armonía. “La Constitución y las instituciones prevalecerán cualquiera que sea el resultado de la votación”, indicó.

El funcionario le exigió a las autoridades que hagan respetar el derecho de los colombianos a una elección libre y también a que se respete la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en las urnas.

“Colombianas y colombianos, los invito a votar masivamente. Vamos a tener una votación récord. Salgamos a votar temprano. Y a cada colombiana y colombiano, sin distingo alguno, le pido su apoyo incondicional para que después de votar respetemos los resultados”, señaló.