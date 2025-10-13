Estas fueron las armas y el carro utilizado en el ataque sicarial contra dos líderes opositores venezolanos: “Fueron tres sicarios”

Un dato revelador en la investigación por el atentado que sufrieron dos líderes opositores venezolanos en Bogotá está en videos de seguridad. Allí, se observa cómo del mismo edificio salen las víctimas y victimarios. Es decir, los sicarios siempre estuvieron cerca de los opositores.

Minutos después del atentado, la Policía logró ubicar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes y, en el interior, estaban las armas de fuego utilizadas, algo muy particular en ese tipo de casos, pues lo último que abandonan los sicarios es su herramienta de trabajo: la pistola.

Este fue el carro utilizado en el ataque sicarial contra dos líderes opositores venezolanos | Foto: Suministrada

La Policía entregó detalles del procedimiento y de cómo las víctimas fueron alcanzadas por los delincuentes, que dispararon de manera repetida hasta dejarlos heridos. Los líderes opositores fueron identificados como Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, estaban en el norte de la capital cuando fueron atacadas.

“Inmediatamente, se hace la verificación en el lugar de los hechos. Se pudo establecer que el vehículo habría salido del mismo inmueble, minutos antes del ataque. Con las características de este vehículo, activamos el ‘plan candado’ en la jurisdicción, logrando la ubicación del mismo en la localidad de Suba”, señaló el coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía Usaquén.

Los dos opositores venezolanos fueron trasladados a centros asistenciales, donde recibieron la atención necesaria. Uno tuvo que ser intervenido de urgencia. Por ahora, el pronóstico es reservado y se espera que, en las próximas horas, entreguen un parte médico con más detalles.

La Policía insistió en que continuarán con todas las indagaciones necesarias, en coordinación con la Fiscalía, para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales de este ataque en contra de los opositores venezolanos, una investigación que seguramente será priorizada por el ente acusador.

“Dentro de ese vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo una trazabilidad para lograr una identificación plena de estas tres personas que participaron y se dieron a la fuga”, dijo el coronel Chaves.

Estas fueron armas utilizadas en el ataque sicarial contra dos líderes opositores venezolanos | Foto: Suministrada