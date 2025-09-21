Suscribirse

Nación

Este es Chimbo de Oro, el disidente que el CTI y el Ejército no pudieron capturar tras asonada en Meta

Oliver Lozano Serna tiene actualmente varias órdenes de captura por diferentes delitos.

Redacción Semana
21 de septiembre de 2025, 6:18 p. m.
No
Inteligencia militar tiene vinculado a Chimbo de Oro con actividades de extorsión a ganaderos, reclutamiento de menores, inteligencia contra la fuerza pública y desplazamiento forzado. | Foto: No

SEMANA conoció detalles inéditos de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, el disidente de las FARC que la Fiscalía y el Ejército no pudieron capturar, después de que los habitantes de la vereda La Samaria, en la Macarena, Meta, realizaron una asonada contra las autoridades para impedir su detención.

Esta revista conoció por fuentes de inteligencia militar que Chimbo de Oro recibió su alias en esa región del país, debido a sus gustos por las mujeres, de hecho, habría estado con una dama de compañía justo cuando el CTI y el Ejército llegaron a su vivienda a capturarlo, una situación que quedó registrada antes de la asonada.

Contexto: Así fue la asonada de pobladores en La Macarena, Meta, contra el Ejército para impedir la captura de alias Chimbo de Oro

Pero más allá de sus gustos personales, Lozano Serna tendría una trayectoria de más de 12 años en el mundo criminal y contaría con una estrecha relación con las disidencias de las FARC que delinquen en esa región de Colombia.

A lo largo de su carrera en el bajo mundo, alias Chimbo de Oro ha ocupado diferentes cargos dentro de las disidencias, como el Frente 40, el Frente séptimo y en los últimos años, ha venido integrando la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño. Las autoridades lo identifican como el responsable logístico de esa organización.

Las investigaciones sobre este peligroso integrante de las disidencias de las FARC, lo han dejado relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos del Meta y zonas aledañas, el reclutamiento de menores de edad para enfilarlos en las disidencias, hacer tareas de inteligencias contra la fuerza pública y comunidad, y promocionar el desplazamiento forzado para apoderarse de tierras.

La fuerza pública ha detectado que Oliver Lozano Serna también cumple un papel como testaferro de la estructura Ever Castro, administrando los bienes y cabezas de ganado que tienen en las zonas rurales de La Macarena, Meta.

Pero sus tentáculos criminales se extenderían hasta veredas como en La Samaria, Guaduas, Caño Limón, Alto Villanueva, bajo Villavicencio, El Clocy y Villa Rica, jurisdicción de La Macarena, Meta. Además, su rol dentro del grupo armado fortalece las economías ilícitas y el control de corredores de narcotráfico y mercado de armas.

Desde la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que contra Chimbo de Oro hay actualmente una orden de captura vigente por los delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, entre otros.

Alias Chimbo de Oro fue localizado en el sector de La Samaria, en La Macarena, pero justo cuando el CTI estaba legalizando su captura, un grupo de habitantes apareció para realizar una asonada con el fin de evitar la detención del peligroso disidente que seguirá sembrando el terror en Meta.

