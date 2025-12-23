Regionales

Este es el cabecilla del ELN por el que iban los 18 soldados secuestrados en Chocó: así huyó el guerrillero

SEMANA conoció detalles de lo que ocurrió en esta zona del Chocó mientras los uniformados estaban en poder de una comunidad indígena instrumentalizada por este grupo armado.

Gabriel Salazar López

23 de diciembre de 2025, 12:19 p. m.
Alias Ramiro, cabecilla del ELN y soldados secuestrados en Chocó.
Alias Ramiro, cabecilla del ELN y soldados secuestrados en Chocó. Foto: Suministrada a SEMANA.

Son nuevos los detalles que se han conocido tras la liberación de los 18 soldados secuestrados por una comunidad indígena cuando adelantaban operaciones en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó.

SEMANA pudo establecer con fuentes de la inteligencia de las Fuerzas Militares que el objetivo de los uniformados secuestrados era un sujeto conocido en el mundo guerrillero con el alias de Ramiro y que responde a su nombre real como Luis Eduardo David Manco, quien lleva más de 14 años en el mundo criminal.

Además, es el cabecilla principal de la estructura Néstor Tulio Durán del frente Manuel Hernández, ‘El Boche’ del Frente de Guerra Occidental del ELN que son responsables de varios hechos terroristas contra la fuerza pública y la población civil.

Los integrantes del ELN ejercer aún una presión militar muy fuerte en varios puntos del Cauca durante este martes 16 de diciembre.
Bandera del ELN. Foto: Suministrada
Liberan a 18 soldados secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó: esto es lo que se sabe

Una fuente de inteligencia le dijo a esta revista que dentro de la comunidad indígena que secuestró a los soldados había varios integrantes del ELN: “Tenemos claro que dentro de la asonada estaban varios guerrilleros de confianza de este individuo presionando y amenazando a la gente para que no los soltaran y los mantuvieran secuestrados”.

Alias Ramiro tiene cuatro órdenes de captura vigente por los delitos como delitos asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio.

“También es señalado de extorsión, desplazamiento y reclutamiento forzado de menores. Estaría detrás de amenazas a comerciantes e incineración de vehículos, de transporte de alimentos y de pasajeros (servicio público)”, explicó la fuente de inteligencia que le sigue el rastro.

Y es que este peligroso criminal también es acusado por las autoridades judiciales de ejercer presión criminal sobre comerciantes, campesinos, transportadores y pobladores de los municipios de Quibdó, Puerto Meluk y Alto Baudó con el fin de que no le colaboren a la fuerza pública.

“Alias Ramiro es un sujeto de contextura delgada, se alimenta mal, ya que posee pocos dientes. Siempre lleva consigo una pistola calibre 9 milímetros con varios proveedores y un fusil AK47. Maneja al menos 6 celulares para estar llamando a sus redes de apoyo. Cambia constantemente los números y tiene además dos teléfonos satelitales”, detalló el agente de inteligencia que le estudia cada paso que da.

Guerrilleros del ELN en el corregimiento Versalles, en Tibú, en Norte de Santander
Guerrilleros del ELN . Foto: Suministrada
Defensoría del Pueblo anuncia acompañamiento para liberación de 18 soldados secuestrados en Chocó

También es uno de los mejores francotiradores y explosivista de esta guerrilla que tiene en jaque la seguridad en varias regiones del país.

“Nosotros sabíamos que mientras nos tenían secuestrada a la tropa, este sujeto estaba huyendo con su radista (operador de radio de comunicación), su compañera sentimental y cinco hombres de seguridad”, explicó el oficial de la inteligencia militar.

Las operaciones en contra del ELN en varias regiones del país no se detienen, pese a que esta guerrilla anunció el cese de hechos de terrorismo contra la Fuerza Pública desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026.

