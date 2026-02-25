Nación

Este es el ruso señalado de secuestrar y asesinar ciudadanos europeos: quería esconderse en Cartagena

Migración Colombia aseguró que el hombre tiene una circular roja de interpol y podría ser condenado a cadena perpetua.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 12:26 p. m.
Denis Alimov fue capturado en Bogotá.
Denis Alimov fue capturado en Bogotá. Foto: Migración Colombia

Denis Alimov, de 42 años, es buscado por las autoridades de Estados Unidos. En su contra hay un proceso por conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, además de brindar apoyo material y financiar actos terroristas. Su prontuario criminal, de acuerdo con Migración Colombia, podría llevarlo a una cadena perpetua.

Alimov fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de un operativo internacional en el que participaron oficiales de Migración Colombia, tras su llegada al país en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines y pretendía continuar su itinerario hacia Cartagena.

Denis Alimov, ciudadano ruso señalado de secuestrar o asesinar personas en Europa.
Denis Alimov, ciudadano ruso señalado de secuestrar y asesinar personas en Europa. Foto: Migración Colombia

“Fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia. Una vez puesto a disposición de las autoridades competentes, se iniciaría el trámite de extradición y será procesado por el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos”, explicó Jorge Tirado, director Regional Aeropuerto El Dorado Migración Colombia.

El ruso es requerido por un tribunal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, la misma autoridad que emitió orden de captura el pasado 18 de diciembre y formalizó solicitud de extradición. “De ser hallado culpable por los cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiar actos terroristas, podría enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua”.

La poderosa red que hacía robos millonarios a extranjeros en Medellín: iban por relojes, joyas y hasta dinero en efectivo

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que “la articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplicar acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos”.

Denis Alimov, ciudadano ruso señalado de secuestrar o asesinar personas en Europa.
Denis Alimov ya está en manos de las autoridades. Foto: Migración Colombia

Los detalles de la investigación advierten que Denis Alimov, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, habría participado en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa. El 17 de octubre de 2024 habría girado cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

