La grosería de Angélica Verbel con el empresario Luis Carlos Sarmiento; y eso que solo está en el equipo de empalme de Petro

A la líder de izquierda, quien suena como Alta Consejera para las Regiones, no le gustó que el empresario Luis Carlos Sarmiento dijera “aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo”.

No cayeron bien entre algunos líderes del Pacto Histórico las declaraciones del destacado empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Ángulo sobre la administración de Gustavo Petro durante la inauguración de la nueva calzada Chirajara-Fundadores, en la ruta que de Bogotá conduce hacia Villavicencio.

Aunque el banquero no dio nombres, claramente se refirió a Gustavo Petro. “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo. No señor. Aquí se trabaja con inteligencia: se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra, con valor equivalente de una tierra con toda clase de servicios públicos, con comunicaciones. Tenemos que soñar en lo que esto merece ser”, dijo Sarmiento.

La excandidata al Senado por el Pacto Histórico Angélica Verbel le respondió al empresario, de forma grosera, y eso que solo hace parte del empalme del equipo de Gustavo Petro y no ha sido nombrada en ningún cargo: “Este país no es su finca, señor Sarmiento Ángulo; este es el país de todas y todos, y usted no puede expresarse así de las reformas que el pueblo exige para poder vivir bien. El pueblo se cansó de que usted, junto a otras familias, usen el Estado para apalancar sus negocios privados”.

Este país no es su finca, señor Sarmiento Angulo; este es el país de todas y todos, y Ud no puede expresarse así de las reformas que el pueblo exige para poder vivir bien.



El pueblo se cansó de que ud, junto a otras familias, usen el Estado para apalancar sus negocios privados. pic.twitter.com/SAYJrkATyO — Angélica Verbel (@AngelicaVerbelL) July 8, 2022

Verbel, además de que integró la lista cerrada por el Pacto Histórico al Senado, hace parte del gabinete del empalme de Gustavo Petro y el Gobierno de Iván Duque; es una de las fichas políticas que suena para ocupar la Alta Consejería para las Regiones, un cargo que sirve de puente entre los departamentos y la nación.

A la crítica de Verbel se le unió el senador del Polo Democrático Iván Cepeda. “Al país ya no lo van a manejar como a una finca. Se acabaron las órdenes bravuconas de capataces y magnates. Solo valen diálogo y argumentos”, dijo. El congresista no mencionó a Sarmiento, pero está claro que se refería al reconocido ingeniero.

Al país ya no lo van a manejar como a una finca. Se acabaron las órdenes bravuconas de capataces y magnates. Solo valen diálogo y argumentos. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 8, 2022

En realidad, el empresario Sarmiento Ángulo casi nunca interviene en política, pero quiso opinar en un evento donde estuvo el presidente Iván Duque y el grueso de su gabinete. Dijo, además, que uno de los mayores desafíos que tiene Colombia en los próximos cuatro años es reducir las cifras de desempleo porque, según él, este flagelo hace que se fortalezcan otras actividades ilegales como las que realizan los grupos criminales.

Desde la campaña presidencial, Petro anticipó que buscaba una redistribución de tierras entre los colombianos de escasos recursos económicos que estén en condiciones de ponerla a producir.

Para cumplir el objetivo, anticipó una reforma agraria que ya ha venido ventilando la ministra designada de Agricultura, Cecilia López. Ella le dijo a SEMANA que no pretenden expropiar, pero sí que el Estado compre las tierras subutilizadas para redistribuirla entre quienes estén en capacidad de ponerlas a producir, buscando que se dinamice la economía, generando empleo y reduciendo los niveles de hambre.

“Quiero retomar la frase de Gustavo Petro: aquí se va a hacer capitalismo, pero lo que se va a acabar es el feudalismo, que se da fundamentalmente en el sector rural, donde hay unas personas que tienen inmensas propiedades y esperan cómo se valoriza una tierra. Eso no puede seguir, eso es feudalismo, los grandes dueños de extensiones de tierra que simplemente esperan para engordarla y venderla por metro cuadrado. Esa gente, en este momento, será objeto de la reforma agraria. Si no quiere vender, que pague impuestos”, concluyó López.