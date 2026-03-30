Esto se sabe de las cuatro toneladas de cocaína camufladas dentro de pasabocas en puerto de Antioquia

La Policía reportó recientemente la incautación de un importante cargamento de cocaína valorado en más de 150 millones de dólares.

De acuerdo con la Policía Antinarcóticos, el alcaloide tenía como destino el mercado ilegal en el Reino Unido.

Sobre este golpe al narcotráfico, la Policía indicó que, “en el marco de la estrategia ‘Esmeralda Plus’, se logró la incautación de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Puerto de Urabá, con destino Reino Unido. Esta se logró a través de labores de análisis de imágenes de escáner de contenedores e inspección de carga, la identificación, ubicación e incautación del ilícito, el cual pretendía salir del país en más de 334 cajas de exportación de snaks (pasabocas).”

La cocaína tenía como destino el Reino Unido. Foto: Policía

Por su parte, el general William Castaño, director de la Policía Antinarcóticos, dijo: “Hace más de cinco años no se contaba con una incautación tan alta; desde la dirección de Antinarcóticos estamos comprometidos con desestabilizar estas estructuras criminales”.

Cocaína decomisada por la Policía en Antioquia. Foto: Policía

De llegar a su destino, según la Policía, los traficantes de cocaína habrían logrado poner en las calles más de 10 millones de dosis del alcaloide.

“De acuerdo con el proceso de identificación de marcas que tiene la Dirección de Antinarcóticos, se prevé que son tres orígenes (dueños) diferentes, dado que estas organizaciones criminales cuentan con procesos de marcación para facilitar la identificación del tipo, pureza y origen”, indicó la Policía Antinarcóticos.

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Añadió la Policía que, “en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se efectuará la investigación que permita identificar los grupos narco criminales dueños de ésta”.

Es de anotar que, en otro operativo contra el narcotráfico, la Policía incautó 500 kilos de cocaína que estaban ocultos en una caleta en un taller de latonería, dejando además cuatro personas capturadas.

Operativo de la Policía contra el narcotráfico. Foto: Policía

“Desde la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia le estamos cumpliendo al país con contundencia, oportunidad y dignidad, frenando el narcotráfico y debilitando las economías criminales que afectan la seguridad de los colombianos”, señaló el general Castaño.