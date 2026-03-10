Política

Gustavo Petro reveló detalles de un operativo contra las drogas en la frontera con Ecuador: “Así es como se hace”

El jefe de Estado reveló un video de la acción que desplegó la Policía Nacional.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 11:59 a. m.
El presidente Gustavo Petro ha recibido críticas desde Ecuador, por las acciones contra estructuras criminales que se dedican al narcotráfico.
En medio de la fuerte tensión diplomática que estalló entre Colombia y Ecuador, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló detalles de una acción que adelantaron las autoridades en la frontera con Ecuador.

El jefe de Estado confirmó que la Policía Nacional en un operativo incautó 1,3 toneladas de cocaína. Además, el mandatario manifestó que se destruyó un laboratorio para el procesamiento de droga.

Gustavo Petro responde a las críticas del presidente de Ecuador por su ausencia en cumbre antidrogas

“Cerca de la frontera con Ecuador, en Barbacoas, la Policía de Colombia acaba de incautar 1,3 toneladas de cocaína en un laboratorio que destruimos. Así es como se hace. La Policía Nacional traslada su experiencia a la policía ecuatoriana desde hace años”, expresó el presidente Petro.

A su turno, el director de la Policía, el general William Rincón, dio a conocer más información sobre el operativo: “En Barbacoas, la @PoliciaColombia, a través de la @PoliciaAntiNar y en el marco de la estrategia #EsmeraldaPlus – operación Espejo, logró la inhabilitación de una infraestructura para el procesamiento de clorhidrato de cocaína”.

El oficial, por medio de su cuenta personal de X, entregó una lista de los elementos incautados:

  • 1.317 kg de cocaína incautados.
  • 4.255 galones de insumos líquidos.
  • 1.900 kg de insumos sólidos.

“Esta infraestructura tendría la capacidad de producir hasta 3 toneladas mensuales de cocaina que eran enviadas hacia la frontera con Ecuador con destino final Centro y Norteamérica”, recalcó el director de la Policía.

También manifestó: “Con este resultado afectamos las finanzas criminales en más de $ 5.000 millones, evitando la comercialización de más de tres millones de dosis en los mercados internacionales”.

“Seguimos cerrando las rutas del narcotráfico y debilitando las economías criminales que afectan la seguridad de Colombia”, concluyó el oficial.

Así quedaría el decreto para responder al incremento de arancel del 50 % de Ecuador: Colombia aumentará impuesto a 185 productos

Esa acción de la Policía Nacional se da en medio de una guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, situación que se presentó luego de que el presidente del país vecino, Daniel Noboa, cuestionó que su homólogo de Colombia no tenía disposición para atacar estructuras criminales en la frontera.