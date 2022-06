Estudiante entuteló a su colegio en Barranquilla para que lo dejara graduarse | ¿Qué pasó?

A través de una acción de tutela, el juzgado 17 de Pequeñas Causas de Barranquilla obligó al Colegio Británico a incluir en su ceremonia de grado al estudiante Alfonso Ávila Manzur.

Los hechos se remontan hace tres meses cuando, en medio de una jornada deportiva, Alfonso Ávila ingresó a la cancha de fútbol del colegio para defender a su hermano, quien en ese momento fue agredido por otro jugador.

De inmediato, se desató una pela entre Ávila y el estudiante que atacó a su hermano. Ambos se fueron a los golpes. La riña fue tal que, según las directivas de la Institución Educativa, Manzur le ocasionó al alumno una fractura en la nariz.

Luego de lo ocurrido, el colegio sancionó a los dos jóvenes y durante cinco días estuvieron suspendidos. Pero un mes antes de la graduación Alfonso Ávila y sus padres recibieron una notificación del Colegio Británico en donde se le negaba al estudiante asistir a la ceremonia de graduación por el incidente que protagonizó.

El cuerpo directivo indicó a las autoridades judiciales que el estudiante cometió faltas graves al incumplir las medidas establecidas en el Manual de Convivencia. Por esa razón, argumentó el plantel educativo, recibiría su diploma por ventanilla.

Ávila procedió a interponer una acción de tutela, alegando que sus derechos estaban siendo vulnerados.

“Yo no me opongo a que lo hayan suspendido por cinco días, a lo que me opuse fue a que se sancionara dos veces por el mismo hecho, porque eso no es posible. Es más, la primera vez que lo sancionó el colegio (en marzo) ha podido decirle inmediatamente que no podía participar en la graduación, pero no lo hizo”, dijo el abogado del joven, Roberto Tapia, según lo estableció la cadena radial Blu Radio.

Finalmente, la institución aceptó el fallo y este sábado 11 de junio el estudiante participará de la ceremonia de grado, donde recibirá su diploma de bachiller.

Capturan a extranjero que pretendía sacar droga por el aeropuerto de Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó la captura de una persona que portaba cocaína adherida a su cuerpo.

El hecho de registró en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de la capital del Magdalena. Según las autoridades, un ciudadano de nacionalidad extranjera, identificado como Russel Tamer, oriundo de Gran Bretaña, pretendía pasar los filtros, pero al notar la presencia de los uniformados caminó unos metros hacia el baño, arrojando el paquete a un depósito de basura.

Los policías abordan al ciudadano y con apoyo del canino logran identificar que el paquete extraño era clorhidrato de cocaína, el cual pesó un kilo y sería portado por el sospechoso que pretendía salir del país.