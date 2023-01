Exclusivo: arrancó operativo de extradición de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, el avión de la DEA ya está en el aeropuerto y su traslado será este jueves

Se acabó la historia de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. En la madrugada de hoy llegaron hombres de las fuerzas especiales del Inpec, para trasladarlo hacia el aeropuerto ElDorado donde ya lo está esperando un avión de la DEA, que tiene programado partir hacia Estados Unidos sobre las 7 de la mañana. Con Córdoba viajarán otros cinco extraditables.

Alvaro Cordoba extradición - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La extradición de Álvaro Córdoba se da luego de obtener la venia de la Corte Suprema de Justicia y la firma del presidente Gustavo Petro, de quien guardaban la esperanza de que frenara la extradición amparados en la declaración que dio, según la cual evaluaría las extradiciones si quienes son pedidos tienen aún información que aportar a las autoridades en Colombia.

Cabe recordar que Córdoba Ruiz fue capturado el pasado 4 de febrero en plena vía del barrio El Poblado, en Medellín y se da porque Álvaro Córdoba fue requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas. Junto a Córdoba, fue detenida una mujer identificada como Libia Amada Palacio Mera, quien también es requerida por las autoridades de este país.

“Con el fin de ejecutar la entrega de las personas a los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal solicita coordinar lo necesario con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para la ejecución de la entrega en extradición”, se lee en otro aparte del documento con fecha del 18 de enero de 2023.

El expediente es revelador. Aparece, por ejemplo, el testimonio del agente Mathew S. Passmore, quien detalló cómo el hermano de la congresista operaba prestando servicios para organizaciones criminales.

El documento de la Corte que el agente de la DEA declaró que hubo una reunión el 17 de diciembre de 2021, o alrededor de esa fecha, como respuesta a una pregunta sobre seguridad.

Su testimonio señala que Córdoba Ruiz “declaró que, en el campamento de las Farc, donde se encontraba un comandante, había al menos 300 hombres armados hasta los dientes, incluso con armas para derribar objetos (una referencia aparente a misiles tierra-aire)”.

La orden de captura contra Álvaro Córdoba, Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio fue ejecutada por la Policía acogiendo una solicitud de Interpol. Los requiere una Corte del Distrito Sur de Nueva York. - Foto: policÍa nacional

¿Qué dice la defensa?

SEMANA consultó a la defensa de Álvaro Córdoba quienes explican que, por ahora, no está prevista otra cosa distinta a que el hermano de la senadora Piedad Córdoba insista en que no hay pruebas, tal como había dicho en un video revelado también por este medio, en el que aparece en una bicicleta estática esperanzado de que no iba a ser enviado a una fría celda en Norteamérica.

Las explicaciones que tendrá Córdoba a la justicia norteamericana tienen que ser claras. De acuerdo con las evidencias, Córdoba Ruiz era el encargado de conseguir la droga con el abatido jefe de las disidencias de las Farc en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

Una vez se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba, las disidencias de las Farc se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos clave: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle). No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos. Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente. Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros.

Pero eso no es todo. Córdoba hacía parte de toda una red que negociaba y traficaba droga y armas con tentáculos en países como Venezuela, México y Estados Unidos, con el respaldo de Gentil Duarte, excomandante de las disidencias de las Farc, fallecido en Venezuela.

Hace pocos días, Álvaro Córdoba rompió el silencio y, previo a su envío a una cárcel de máxima seguridad de EE. UU., habló sobre su caso judicial; lanzó varios dardos al presidente Gustavo Petro y dejó entrever el desespero que tiene ante el agudo proceso jurídico que pesa en su contra.

“El presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica. Los hechos de los que se me acusan están en investigación y sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide en estos casos la extradición de un connacional”, sostuvo, en diálogo con Blu Radio.

Y agregó en la entrevista con el medio radial: “Lástima que el presidente Petro pasó por alto todo esto, no tuvo ninguna consideración, todas las observaciones que se hicieron a las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por el presidente”.

Álvaro Córdoba, requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos; Piedad Córdoba, senadora hermana de Álvaro Córdoba y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: SEMANA

En ese momento, Córdoba también mencionó la visita que hizo Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, al excongresista Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, en el que se estaba prometiendo un “perdón social” o una profunda modificación a la justicia por medio de una reforma.

“Le envió un mensaje al presidente Petro de no dejar olvidado a una gran cantidad de personas que están recluidas en La Picota, en los patios de extradición. Estaban esperando que el Gobierno, realmente en cabeza del doctor Gustavo Petro, como lo hizo en campaña, realmente pusiera en revisión los casos que hoy hay de extradición y que una gran mayoría son casos de entrampamiento”, anotó.

Y fue más allá al advertir que es inocente sobre el caso por el que se le investiga y avanza el proceso de extradición a Estados Unidos: “Soy inocente de los cargos que se me acusan, las pruebas entregadas a Estados Unidos son ilícitas. Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia, no hemos vivido del narcotráfico porque no somos narcotraficantes”. Según él, la ley se aplica a su acomodo y la usan para, selectivamente, perseguir enemigos políticos.

La decisión del presidente Petro

El pasado mes de noviembre, fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, determinación que adoptó el mandatario colombiano al resolver un recurso de reposición que interpuso la defensa de Córdoba.

Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba - Foto: SEMANA

“Confirmar la Resolución Ejecutiva n.° 196 del 7 de septiembre de 2022, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Córdoba, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución”, se desprende de uno de los apartes de la resolución firmada por el presidente Petro.

Álvaro Córdoba - Foto: A.P.I.

Y también señalaba el documento que, “se cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan, a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva n.° 196 del 7 de septiembre de 2022″.