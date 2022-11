Exclusivo: las razones de la Corte para pedir a un juez que ordene la captura de la excongresista Aida Merlano, prófuga en Venezuela

SEMANA reveló el fallo completo de 78 páginas con el que la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Aida Merlano Rebolledo a más de 5 años de cárcel por violar los topes o límites de gastos electorales.

Merlano superó la cifra permitida por una resolución del Consejo Nacional Electoral en más de 3 mil millones de pesos que entraron a las arcas de su campaña en un escándalo que terminó sacándola del Congreso y llevándola a prisión. Posteriormente vendría su fuga y ahora desde Venezuela está huyendo de la justicia.

En la decisión, la Corte Suprema, además de condenar a Merlano a 5 años y medio de prisión y pagar una multa superior a los 3 mil millones de pesos, le pide a un juez que ordene su captura, precisamente por la condición de fugitiva en la que está hoy.

En la decisión se lee, además, que un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad solicitará la extradición de Merlano Rebolledo.

“No conceder a Merlano Rebolledo la suspensión de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. En consecuencia, en firme este fallo, por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad se librará orden de captura en su contra para que cumpla la pena impuesta”.

Y es que no es para menos. Merlano, según la Corte, sabía del festín que se estaba haciendo con cifras millonarias para llevarla al poder y no hizo nada para evitarlo.

Sobre la procedencia de los dineros invertidos, las pruebas indican, según el fallo: “Que el financiador fue Julio Gerlein, compañero sentimental de la acusada; este y su hermano Mauricio Antonio, reconocieron que a comienzos del año 2018 se hicieron a un crédito por cuatro mil millones de pesos, obtenido el cual, el primero dispuso sacarlo de la entidad bancaria en efectivo, acudiendo al mecanismo de girar, desde cuentas corrientes de los dos, cheques a nombre de trabajadores y contratistas de la empresa Valorcom, de colaboradores de la campaña y de allegados a Merlano Rebolledo”.

Y agregan que: “Los dos familiares admitieron que Julio Eduardo entregó a Mauricio Antonio un listado de nombres y sumas para que el último girara los títulos-valores”.

Según la Corte Suprema, en el fallo conocido en exclusiva, esas transacciones “estaban encaminadas a lograr dinero efectivo que finalmente llegaba a las arcas de la campaña política, como que se realizaron precisamente en la época inmediatamente previa a la realización de los comicios, verificándose que en ese periodo los Gerlein Echeverría emitieron 82 cheques por valor que coincide con el del aludido préstamo: los títulos en total sumaron $4.313.781.000″.

“De lo hasta ahora valorado, deriva que empleados de la campaña de Merlano Rebolledo fueron utilizados para que a través de giros y endosos de cheques provenientes de los hermanos Gerlein Echeverría ingresaran millonarias sumas de dinero a las arcas de la empresa electoral, mecanismo demostrativo de lo ficticio de las transacciones que quisieron ponerse de presente; al mismo procedimiento se acudió con funcionarios al servicio de Valorcom y con allegados a la acusada”.

La última vez que se vio a la excongresista fue en mayo en plena audiencia abierta en la Corte Suprema de Justicia. Primero pidió perdón por fugarse pero aclaró que lo hizo, no de la justicia, sino de “la injusticia del país”. Al final de la audiencia, Merlano dijo que “ni con Pablo Escobar fueron tan implacables”, como lo han sido con ella. Incluso, señaló, que la han comparado con delincuentes como alias Matamba y Santrich.

“Es que no es normal que me comparen con esos delincuentes y todos los bandidos del país. Me consideran bandida por fugarme. Es terrible, no sé qué decir señor procurador y señor magistrado. Yo no entiendo cómo no me pueden tener en cuenta unas pruebas que demostrarían que este proceso no debería continuar y que lo hicieron contra mí, en la denominada Casablanca, fue un montaje”, dijo.

Merlano advirtió que se debe investigar cómo más de 18 mil millones de pesos de dineros públicos se usaron para pagar o comprar votos en la Costa Caribe, todo con la complicidad de casas políticas como las de los Char y los Gerlein. La exsenadora, quien se encuentra prófuga en Venezuela, sigue dando declaraciones explosivas frente a la corrupción electoral en el departamento de Atlántico y nuevamente su objetivo fue quien fuera su expareja a la sombra, el exalcalde de Barranquilla, Álex Char.