Exclusivo: “Les valió huevo”, SEMANA revela la historia de un soldado que murió en el campo de operaciones por presunta negligencia militar

Días antes a su fallecimiento, el soldado profesional Diego Fernando Guzmán Soto, había informado a sus allegados que pese a sus dolores, la inflación de su herida, sus superiores lo habían puesto a hacer ejercicio físico pese a que se estaba recuperando de una cirugía.

El soldado profesional Diego Fernando Guzmán, había sido sometido a una cirugía unos meses antes de ser enviado al campo de operaciones. | Foto: Archivo Particular

SEMANA tiene en su poder, un audio en donde el militar le manifiesta a su abogada que se encontraba en el dispensario porque tenía un fuerte dolor abdominal. “Doctora usted sabe que yo tengo una cirugía, una hernia umbilical, me la hicieron y la otra es que estoy acá en el dispensario porque se me puso mejor dicho paila (herida), me está doliendo bastante y el viernes me tocó hacer prueba física, les mostré los papeles y les valió huevo”, dijo Guzmán Soto, días antes de ser ingresado al campo de operaciones para una misión secreta entre los departamentos de Caquetá y Putumayo.

En otro audio en poder de SEMANA, uno de los compañeros de Guzmán Soto, quien se identifica como su lanza, señala que se encuentra bastante afectado y desmotivado por la muerte del militar. “La verdad yo era el lancita de él, yo era el que hablaba con él, el que estaba pendiente de él, recochábamos, hablábamos, y yo me siento desmotivado, bajo de nota y aún no asimilo lo que pasó”, indicó.

El compañero del fallecido en el audio reconoce que Guzmán Soto, desde hace tiempo atrás le decía que se sentía mal y que en alguna ocasión la herida se le había infectado.

El soldado profesional Diego Fernando Guzmán, murió en el área de operaciones de un infarto. | Foto: Archivo Particular

“Él me mostraba la foto cuando tenía materia, me decía que después de dos meses de la operación aún le dolía, el día que llegamos del Biter, Batallón de Entrenamiento, lo formaron y mi teniente sacó con un capitán el listado de todo el personal enfermo y nosotros creíamos que él se iba a quedar, y al no lo dejaron y el presentó el dolor y me decía que le dolía mucho, y lo ingresaron (área de operaciones) con 21 días de víveres y lo hicieron caminar más de 40 kilómetros, y él me decía mi lanza yo estoy mal, pasamos el reporte al teniente, (...) me decía que estaba orinando sangre, yo le informe a mi cabo, mi cabo al teniente y el teniente pasó el reporte al coronel y le digo la verdad mi primero, mi coronel dijo que estuvieran pendiente del soldado y por el contrario ordenó que caminara más”.

En otro audio en poder de SEMANA, un militar que estaba en el área de operaciones con Guzmán Soto, reporta a la unidad que tiene un militar con problemas de salud y pide indicaciones a seguir. “Yo hablé con Salgado porque tengo un soldado de apellido Soto, Guzmán Soto, para una radiografía del estómago por la malla, entonces ahí cómo hago, se puede sacar de una vez”.

De acuerdo con el hermano del militar muerto, Faiber Guzmán Aldana, quien se retiró de la fuerza hace cinco meses en el grado de sargento primero, aseguró que el 3 de noviembre le reportaron que su familiar había muerto de un paro en el campo de operaciones.

De acuerdo con Guzmán Aldana, su hermano tenía varios problemas de salud y aún así el Comando General de las Fuerzas Militare , a través de la fuerza de tarea conjunta Júpiter con jurisdicción en Putumayo, ordenó que fuera reentrenado y enviado al campo de operaciones a combatir a las estructuras criminales de alto impacto.

El soldado profesional Diego Fernando Guzmán, muerto en medio de una operación militar en Putumayo, había reportado dolores, fiebre, diarrea y orina con sangre, según sus familiares. | Foto: Archivo Particular

“Mi hermano tuvo tres tratamientos de leishmaniasis los cuales nunca pudo terminar porque le afectaba el corazón, por otro lado él hace tres meses largos se había hecho una cirugía umbilical y le habían colocado malla y esto le había generado complicaciones de salud, él no estaba apto para ingresar al aérea de operaciones”, dijo el exmilitar.

Agregó que: “inclusive, los compañeros sabían que él se estaba quejando del dolor, lo reportaba, y lo cierto es que lo ingresaron a reentrenamiento y le dieron la orden de ir al campo de operaciones sin concepto médico y sin nada”.

Según Guzmán Aldana, el peso del equipo con lo víveres que cargaba sur hermano para los 21 días que iba a estar internados en zona selvática, era de unos 100 kilos, situación que pudo agravar su condición de salud.

“Se imaginara el peso y todo con el dolor, él en varias ocasiones reportó que le dolía al comandante del pelotón y el comandante de pelotón me dice que él reportó a los superiores que el soldado estaba orinando sangre, que tenía fiebre, diarrea y que no comía pero no le pusieron cuidado y 20 días después de estar en el campo de operaciones el cuerpo no le resistió y se infartó”, dijo Guzmán Aldana.

Sobre la muerte del soldado Guzmán Soto, las Fuerzas Militares indicaron que el caso está siendo investigado. “En hechos que son materia de investigación, falleció en la vereda Pinos del Yurilla, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, el Soldado Profesional Guzmán Soto Diego, mientras realizaba operaciones militares. Nuestro soldado presentó un cuadro de fiebre y convulsiones que fue atendido de inmediato por el enfermero de combate; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados mientras se esperaba la llegada de la aeronave para la extracción, lamentablemente no logró sobrevivir.

Guzmán Alda pidió que se esclarezca los hechos que rodearon la muerte de su hermano y se descubra a los responsables que dieron la orden para que recibiera reentrenamiento y posterior a ello fuera enviado al área de operaciones pese a las complicaciones médicas.