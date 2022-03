Exclusivo | Reveladora carta al fiscal general por denuncias que salpican a Fabián Sanabria

“Que se mantenga a la fiscal del caso” y “que se escuche a todas las víctimas”. Estas dos peticiones acaban de ser radicadas ante la Fiscalía General de la Nación de parte de la defensa de una de las varias víctimas de presunto abuso sexual, cuyos testimonios salpican al profesor Fabián Sanabria y lo tienen hoy en un verdadero problema judicial en su condición de indiciado.

SEMANA tuvo acceso, en exclusiva, a los dos memoriales, con fecha del 16 de febrero y dirigidos, uno al fiscal Francisco Barbosa, y otro documento enviado a la dirección seccional de Fiscalías.

Los dos documentos, enviados por el abogado Juan Felipe Criollo, surgen por la defensa que se viene adelantando de Steeven López, un joven que habría sido víctima de abuso de parte del profesor Fabián Sanabria Sánchez, “en virtud del cual existe una investigación en curso por el presunto delito de acceso carnal violento agravado”, señala uno de los memoriales.

La defensa de este joven pide puntualmente la asignación especial de Fiscal para que Gina Jiménez (funcionaria que ha estado al tanto del caso de manera minuciosa) sea la delegada encargada del proceso hasta su culminación”. Es decir, existe riesgo de cambio de investigador o delegado de la Fiscalía con lo cual podría entorpecerse el caso y los avances del mismo.

Fabián Sanabria es antropólogo, doctor en Sociología y escritor de la Universidad Nacional. En su contra hay tres denuncias por delitos sexuales y una más por hostigamiento. Fue imputado y vinculado formalmente por la Fiscalía a un proceso penal. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Así las cosas, la presente solicitud se fundamenta en que se está frente a un caso mediático, el cual ha resonado en los medios de comunicación frecuentemente, dichas noticias incluyen hipótesis del caso y comentarios del proceso, que pudiesen nublar el actuar objetivo de otro delegado. De igual manera, se considera que, al verse involucrada una figura pública, puede existir una percepción nublada del proceso, dependiendo de la perspectiva que se tenga sobre el presunto sujeto activo de la conducta”, señala el memorial dirigido al fiscal Francisco Barbosa.

Y agrega que “resultaría perjudicial para las víctimas que se incurriese en un cambio de fiscal delegado durante la actuación penal, ya que puede entorpecer el desarrollo del proceso”.

El abogado Juan Felipe Criollo, quien redacta el memorial y defiende a Steeven López, una de las presuntas víctimas, señala en otro documento como petición también: “Que al momento de la elaboración del escrito de acusación de este proceso se deben anexar las entrevistas y se llamen como testigos a las otras presuntas víctimas o denunciantes en contra de Fabián Sanabria, por conductas relacionadas con posibles vulneraciones al bien jurídico tutelado de la Libertad, integridad y formación sexual, de los cuales tenga conocimiento la Fiscalía General de la Nación”.

Y agrega: “Lo anterior, con el propósito de acreditar un posible modus operandi que han relatado varias personas de manera pública y, que se han hecho conocer a través de diversos medios de comunicación. En ese orden de ideas, se reitera, de manera respetuosa, que se incorporen al proceso los relatos y testigos, aun cuando dichos procesos o noticias criminales hubiesen sido archivadas; o hubiesen sido acontecimientos previos póstumos a las circunstancias de tiempo investigadas en el presente radicado”.

Cabe recordar que Sanabria fue imputado recientemente y, de hecho, será el próximo primero de abril que se realizará la audiencia en la que se definirá el recurso de apelación presentado por los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General en contra de la decisión del juzgado 34 de control de garantías que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento al profesor Fabián Sanabria Sánchez, en la audiencia que se celebró el pasado 14 de enero. Sanabria no aceptó los cargos.

Por mencionar un caso: el profesor es investigado por, presuntamente, haber abusado sexualmente de un joven de 25 años quien fue hasta su apartamento para presentarle su hoja de vida ante una supuesta oferta laboral. Los hechos se presentaron, según la denuncia, el 23 de septiembre de 2013.

Ya en el apartamento, ubicado en el sector de Las Aguas en pleno centro de Bogotá, Sanabria le brindó una bebida (no se específica cuál) al joven. Pocos minutos después se empezó a sentir mareado. En ese momento, el docente universitario intentó besarlo.

“En ese momento que él ve la sangre, es como si un monstruo en él se hubiera despertado y empezó a golpearme con el cinturón, empezó a darme correazos. Me decía que no gritara, que, si me dejaba dar unito más, él me dejaba ir. Me dijo: ‘Déjate consentir como los gatos’, esas palabras nunca se me van a olvidar”.

Hace un par de días, SEMANA también reveló dos documentos inéditos del caso, en poder de la Procuraduría, que le acaban de dar un nuevo giro a la investigación. En ellos se relata, en primer lugar, que el Ministerio Público recibió el expediente completo que estaba en los despachos de la Veeduría de la Universidad Nacional. El segundo explica en detalle una visita que realizó el Ministerio Público a la sede académica justamente para ver los avances de la investigación que adelantaban en esa institución.

“Siendo viernes, 11 de febrero de 2022, a las 8:45 de la mañana, en las instalaciones de la Oficina de Veeduría Disciplinaria, en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, Unidad Camilo Torres, se inicia la diligencia de entrega y recibo del expediente disciplinario contra el docente Fabián Sanabria Sánchez”, relata el auto conocido en exclusiva por SEMANA.

La respuesta de la Procuraduría es por la solicitud que se hizo a la procuradora Cabello y que fue presentada por el abogado Juan Felipe Criollo, quien defiende a Steeven López, presunta víctima. La petición es para que el Ministerio Público asumiera precisamente el poder preferente y adelante las investigaciones necesarias.