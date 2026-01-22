Exdirector del Dapre del gobierno Uribe deberá pagar millonaria indemnización por chuzadas del DAS

Los magistrados de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenaron a Bernardo Moreno, el exdirector del Dapre durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a pagar una millonaria indemnización por el escándalo de las chuzadas ilegales que se ordenaron desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La sentencia, que tuvo como ponente al magistrado Fredy Ibarra Martínez, ordenó una condena “al señor Bernardo Moreno Villegas a pagar en favor de la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos ($354.074.968,34)”.

El Consejo de Estado ordenó a Moreno pagar la indemnización de 354 millones de pesos que el DAPRE le pagó a un exmagistrado de la Corte Suprema que fue víctima de seguimientos ilegales. Foto: Gettty Images/Montaje:SEMANA

El caso comenzó cuando Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa, quien se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, instauró, junto a su familia, una demanda de reparación directa contra el Dapre, el DAS y otras entidades, para que se les declarara patrimonialmente responsables por los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales que se desplegaron en su contra.

El exmagistrado Pérez Espinosa incluso recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras denunciar que fue objetivo de seguimientos que se habrían dado en medio de las investigaciones que adelantaba sobre los vínculos entre funcionarios públicos y grupos armados al margen de la ley.

Por ello, el Dapre terminó pagándole en 2017 la suma de 225 millones de pesos como reparación directa para él y su familia; sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que debía declararse la responsabilidad patrimonial de Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Dapre durante el gobierno de Uribe, pues en ese cargo “incurrió en la conducta dolosa” que terminó afectando al exmagistrado de la Corte Suprema y a su familia.

“En efecto, el demandado, entre otros hechos censurables, fue la persona que ordenó la interceptación ilegal de las comunicaciones personales del señor Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa”, señala la condena del Consejo de Estado.

En firme la condena contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por seguimientos ilegales a la Corte Suprema y opositores

El exdirector Moreno también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, junto a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, por los seguimientos ilegales realizados a los propios magistrados de ese alto tribunal, que terminó declarándolos penalmente responsables por estos hechos.

El Consejo de Estado dejó claro que Bernardo Moreno deberá pagar 224 millones de pesos, correspondientes al porcentaje de indemnización que asumió el Dapre en su momento; sin embargo, con el valor actualizado a la fecha, deberá responder por un total de 354 millones de pesos.