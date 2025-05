Exguerrillero de las Farc señaló a Iván Cepeda y Piedad Córdoba de buscar testigos en las cárceles para que declararan contra Uribe

El exguerrillero de las Farc, Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, aseguró que existe un “cartel de falsos testigos” para incriminar de todo tipo de delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

Saldaña, quien actualmente enfrenta un proceso penal por la presunta falsa desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana de las Farc, aseveró que en estos últimos años ha sido testigo del interés de un grupo de personas para que declaren en contra del expresidente Uribe y del excomisionado Restrepo, quien actualmente se encuentra fuera del país.

Todo esto, enfatizó Olivo Saldaña, a cambio de beneficios judiciales y todo tipo de prebendas.

Acto de desmovilización del bloque Cacica La Gaitana. En la foto, el ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y uno de los supuestos comandantes del grupo insurgente. | Foto: afp

“Estando (en la cárcel) de Chiquinquirá, pues me di cuenta de que la cosa era mucho más grande, que había toda una red de testigos fabricados, obviamente, en contra del doctor Uribe y en contra del doctor Restrepo”, aseveró.

En dicho centro carcelario se reencontró con Luis Eduardo Montero Vargas, quien también hizo parte de las Farc. “Se sentaba conmigo a hablar todos los días en la misma celda del patio 7 de la cárcel de Chiquinquirá porque éramos así vecinos de celda a celda y él me decía que estaba ahí porque se había comprometido con la doctora Piedad Córdoba y con el doctor Cepeda para rendir un testimonio según él, no sé si sería cierto en contra del doctor Uribe y en contra del doctor Luis Carlos Restrepo”.

“Que a cambio de eso le habían ofrecido una cantidad de beneficios me decía el señor Luis Eduardo Montero Vargas, más conocido en las Farc como Eliécer (...) que le ofrecieron beneficios o no, él me lo decía. Me dijo, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, que a su papá y una hermana los iban a sacar del país y que ya estaban haciendo el trámite para llevarlos a España”, detalló.

Por eso, intentó convencerlo de que también se prestara para declarar contra Uribe y Restrepo en el caso de la falsa desmovilización de La Cacica.

“Montero Vargas me insistía y me insistía: ‘no sea pendejo... mire, hermano, no sea pendejo... rinda el testimonio así como le están diciendo, eche pa’ lante a Uribe, eche pa’lante a Luis Carlos Restrepo porque eso es lo que quiere la doctora Piedad Córdoba y eso es lo que quiere el doctor Cepeda’, me decían a mí ellos”.

El exguerillero recordó que en un evento que se celebró dentro del establecimiento carcelario fue llamado para que se reuniera con Piedad Córdoba.

“Este calvario que yo he venido viviendo por esa circunstancia de esta falsa desmovilización como la llaman, para mí ha sido muy comprometedora porque ha estado mi vida de por medio... inclusive está en la presión para que yo diga mentiras en contra del presidente Uribe y está la presión de que yo diga mentiras en contra del comisionado de Paz, que mi vida ha estado en riesgo, no una vez, sino varias veces, muchas veces”, relató.

Volviendo al caso de Luis Eduardo Montero Vargas, el testigo aseguró que hace mucho lo vio en un evento político adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, en la audiencia por el caso de la desmovilización del bloque Cacica La Gaitana, el pasado 20 de enero. | Foto: Vanessa Pérez

“Inclusive me sorprendí mucho porque ahora poco vi una foto de Luis Eduardo Montero Vargas, la misma persona que me insinuaba a mí decir mentiras con el doctor Cepeda, acá traigo la foto para mostrársela a esta audiencia; él mismo me dijo que el doctor Cepeda —eso me lo dijo él— lo tenía trabajando en la subunidad de la UNP como escolta del doctor Gustavo Bolívar. Eso me lo dijo él, la audiencia lo podrá verificar.

Alias Olivo Saldaña es uno de los testigos con los que la defensa del expresidente Uribe busca demostrar su teoría del caso.