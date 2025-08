Por los delitos de abuso de confianza calificado, agravado por la cuantía y corrupción privada, los exmiembros de la Fundación She Is presentaron denuncia penal contra la expresidenta de esa organización y su fundadora, Nadia Sánchez Gómez.

Miembros de la Junta Directiva de la Fundación She Is renunciaron de manera colectiva; señalan a su presidenta

Contexto: Miembros de la Junta Directiva de la Fundación She Is renunciaron de manera colectiva; señalan a su presidenta

“Esta denuncia ratifica lo expuesto en el mes de marzo cuando informamos nuestra renuncia a la Junta Directiva de la Fundación. Ante la negativa de la señora Sánchez de llevar a cabo la auditoría forense con la firma y el alcance por nosotros propuestos, y también de entregarnos el informe final de la auditoría realizada, hemos reunido pruebas adicionales que son parte de la presente denuncia y que corroboran el uso indebido de los fondos de la Fundación She Is para su beneficio personal, alejándose de su objeto social en detrimento de las niñas y mujeres beneficiarias”, señala el comunicado emitido por los exmiembros de la junta directiva de esa fundación: Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, Claudia Varela, Carolina Vélez Escobar, Gustavo Cruz, Tatiana Córdoba y Ángela María Panqueva.