Expresidente de la Corte Suprema insistió en que es inocente durante la revisión de su condena por el cartel de la toga

Ante los magistrados de la Sala de Casación Penal, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino Galleno, insistió en que es inocente durante la audiencia de revisión de la condena a seis años de cárcel que le dio el Tribunal Superior de Bogotá por el famoso escándalo del cartel de la toga.

En medio de la diligencia que lideró el magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema, Tarquino manifestó que “he asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado y esta no es la excepción. Lamentable, sí, para mí, porque es doloroso, penoso, asistir en calidad de procesado en esta Corte, donde permanecí 20 años como magistrado auxiliar y titular”.

Tarquino fue hallado responsable por un juzgado y un Tribunal de Bogotá por los supuestos desvíos de investigaciones y dilaciones de los procesos, en la que se prestaron varios funcionarios de la rama Judicial para conformar el cartel de la toga.

Sin embargo, el expresidente de la Corte Suprema llevó su caso hasta casación, y en medio de esta nueva diligencia, insistió: “Tengan la seguridad de que nunca le falté a esta Corte, que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto plazo en que ejercí la profesión solo en materia laboral”.

El magistrado Camilo Tarquino, condenado por el cartel de la toga, insistió en su inocencia y advirtió que no deshonró a la Corte Suprema de Justicia, en medio de la audiencia de casación por su sentencia de seis años de cárcel.

Las primeras investigaciones vincularon a Tarquino Gallego con una presunta exigencia de dinero que le habría hecho a un aforado para favorecerlo en una investigación que se adelantaba en su contra por hechos de corrupción.

“Creo en Dios, creo en la justicia. Quiero decirles que yo soy inocente, muchas gracias”, dijo el exmagistrado Camilo Tarquino en la intervención que hizo durante la diligencia.

Fiscalía pide dejar en firme la condena

Mientras el expresidente de la Corte Suprema de Justicia trata de utilizar la casación como un último salvavidas en este proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le manifestó a los magistrados de la Sala de Casación Penal que dejaran en firme la condena que hoy pesa contra uno de sus colegas.

El fiscal manifestó durante la diligencia: “Estos últimos coinciden en afirmar que ya estuvo en la primera reunión y en la última, donde el procesado se aisló con Lyons Muskus para exteriorizar la multimillonaria solicitud, hecho que este luego dio a conocer a su padre y a Uriel Benito Rebollo”.

La Fiscalía pidió mantener en firme la condena de seis años de cárcel contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por su participación en el cartel de la toga.

Así mismo, insistió: “No es cierto” que el Tribunal de Bogotá utilizó el testimonio de Luis Gustavo Moreno, el entonces fiscal anticorrupción, para señalar el rol del expresidente de la Corte en la organización criminal, sino que lo usó para corroborar su cercanía con Leonidas Bustos.