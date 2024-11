Expresidente Juan Manuel Santos aseguró que el proceso de paz con las Farc no ha fracasado

El expresidente Juan Manuel Santos, aseguró que el proceso de paz que se firmó en su gobierno con la entonces guerrilla de las Farc no ha fracaso.

El expresidente Juan Manuel Santos realizó un balance de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc y aseguró que el proceso no ha fracasado. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/aaon5Yow28

Según el ex gobernante, el acuerdo benefició al país y no a las Farc. “Un acuerdo para el país, no para las Farc“, dijo.