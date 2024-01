Exsecretario de seguridad de Bogotá denuncia “poca colaboración” de centro comercial para esclarecer hurto a su hijo menor de edad

El exfuncionario manifestó que al menor le robaron su celular y su tablet, pero los atracadores no le hicieron “daño físico”. “Hoy a las 6:30 a. m. atracaron a mi hijo de 15 años con un arma de fuego justo al frente a un centro comercial, mientras esperaba el bus del colegio. Le robaron todo lo que tenía (su teléfono y su tablet), pero afortunadamente no le hicieron daño físico ”, expresó a través de un hilo de mensajes en la red X (Twitter).

“Sé bien que para la entrega de estos videos hay protocolos, y la @PoliciaBogota los cumplió a cabalidad. Pero la actitud del funcionario del centro comercial, demorando todo, no atendiendo con prontitud y celeridad el requerimiento, y haciéndose “el importante” fue desconcertante”, agregó.

Mejía contó a SEMANA que el formato de policía judicial con la solicitud para que les fueran entregados los videos se hizo de forma rápida, en 15 minutos, sin embargo, los trabajadores del centro comercial no le dieron mayor importancia al caso. Y pasadas más de 10 horas del pedido aún no entregado el material audiovisual. “Nos los dejaron ver por encima, pero no nos los han entregado”, sostuvo al tiempo que señaló que la falta de colaboración con las autoridades puede “configurar en un delito”.