Estos son los riesgos de la decisión del Gobierno Petro al querer suspender las órdenes de captura a disidentes de las Farc

En las últimas horas, se conocieron unos documentos con los que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, envió a la Fiscalía un listado de personas que forman parte de las disidencias del Estado Mayor de las Farc, para solicitar el levantamiento de las órdenes de captura y que se conviertan en gestores de paz. El alboroto no se hizo esperar, pues eran criminales peligrosos los que formaban parte de la lista, como alias Jhon Mechas, nada menos que la persona que intentó matar al expresidente Iván Duque en Cúcuta.

Ante la solicitud, el fiscal Francisco Barbosa le preguntó al presidente Gustavo Petro, si entre los elegidos había hombres que se hubieran acogido al acuerdo de paz con las Farc, porque de serlo tendrían una trato diferente ante la ley. La respuesta nunca llegó.

SEMANA conversó con abogados sobre los riesgos de esta decisión que vuelve a poner al Gobierno en el ojo del huracán. Penalistas y académicos consultados por este medio coinciden que la idea de pedir suspender estas órdenes para negociar es válido, pero en requerimientos internacionales, a través de Interpol, no se puede hacer.

Señalan que lo que no se puede hacer es intentar frenar los requerimientos que cualquiera de los disidentes tengan en países en los que haga presencia Interpol o que tengan circulares internacionales.

El abogado Iván Cancino explica que estos disidentes deben someterse al Estado y nada más: “No tiene justificación que las Farc, que ya tuvieron un regalo de Navidad durante el gobierno Santos, vuelvan a tener esta oportunidad de esta manera, eso no es constitucional, no es sano ni apropiado. Debe haber un pronunciamiento de las instancias internacionales, no se les puede lavar la cara a unos narcoterroristas, ni darles otro premio, ojalá los jueces no suspendan órdenes de captura”.

Según Juan Camilo Sanclemente, abogado de la Fundación Defensa de Inocentes, la decisión judicialmente solo sería justificable si se enmarca en la “búsqueda de la paz”: “Aleatoriamente, el Gobierno no puede decidir que va a suspender órdenes de captura en general, porque no hay un marco normativo, para grupos al margen de la ley que se quieran someter a la paz total y es ahí donde sí se estarían infringiendo normas el presidente”, dijo el abogado penalista.

Para la abogada Brenda Acosta, entre las facultades del presidente el tema es perfectamente viable porque está entre sus posibilidades: “Cabe recordar que durante el gobierno del expresidente Uribe, levantó cerca de 300 órdenes de captura, entre esas las de Rodrigo Granda, para que fueran gestores de paz e iban a empezar conversaciones de paz. Por eso, el presidente tiene la facultad y el mismo expresidente Duque le dio la gestoría de paz a Juan Carlos Cuéllar, él también era miembro del ELN, aunque no había acercamientos, se hizo lo mismo”, explicó.

Sobre alias John Mechas

Tal como SEMANA reveló este martes, entre las solicitudes de levantamiento de órdenes de captura de miembros de las disidencias de las Farc para actuar como voceros de paz en medio de las negociaciones del Gobierno, se les iba a dar este beneficio a los más peligrosos de estas organizaciones. Pues el asunto ya es casi un hecho, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, solicitó la libertad nada menos que Javier Alonso Velosa, Jhon Mechas, quien intentó matar al expresidente Iván Duque.

No se trata de un criminal de poca monta. El atentado contra el expresidente Iván Duque se dio en 26 de junio de 2021, apenas dos días después de que este mismo frente 33 hubiera estallado una bomba contra las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta, en la que hubo 36 heridos y, afortunadamente, no se registraron muertos.

Jhon Mechas es cabecilla de la disidencia conocida como GAOr-33 y subordinado de alias Iván Mordisco, jefe de esta estructura, que no se sumó a la negociación de paz de La Habana y desde hace varios años está delinquiendo y traficando en la región. Pero, según las autoridades, en los últimos tiempos han dirigido su accionar a realizar ataques contra la fuerza pública.

Javier Alonso Veloza, alias John Mechas, es conocedor como pocos de la región, ese es su teatro de guerra, y además nació ahí. La información recaudada por las autoridades da cuenta de que es oriundo del municipio de Tibú, tiene 39 años y su cédula de ciudadanía la expidió en El Tarra, otro municipio de la región.

En la actualidad registra circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, y daño en bien ajeno. Sin embargo, el Gobierno ya hizo saber que está solicitando la expedición de circular roja, para que sea detenido de manera inmediata si se encuentra en otro país. Además, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de 600 millones de pesos por su paradero.