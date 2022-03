Familiares de joven asesinado en Santa Marta denuncian que el presunto responsable sigue libre

Andrés Vargas era un estudiante de 23 años, de último semestre de derecho. Sus sueños de convertirse en abogado se vieron frustrados luego de que Edgardo Arias Pérez, su tío (y presunto asesino), lo acribilló mientras departían en un evento familiar, al parecer por diferencias en medio de una disputa por una herencia. El hecho ocurrió el pasado 29 de junio sobre la 1 de la tarde en Santa Marta, específicamente, sector de Trocadero en el barrio Jardín. Edgardo Arias Pérez habría accionado su arma de fuego en contra del joven, produciéndole perforación de uno de sus pulmones hasta causarle la muerte.

SEMANA conversó con la hermana de la víctima, María Camila Vargas, quien le contó a este medio la tragedia de lo que viven hoy, porque, asegura, el presunto responsable del hecho aún no ha sido capturado: “Cuando ocurre todo, yo estaba en embarazo, a 2 semanas de tener mi bebé. Estaba con malestares. Vemos que Edgardo empieza a gritarle a mi mamá, le dice unas cosas que sinceramente... fue allá a dañar el ambiente familiar. Él, de repente, sin motivo, empieza a gritarle a mi mamá y cuando vemos que le grita mi mamá, llega mi hermano. Empieza a defender a mi mamá inmovilizando a mi tío. Cuando eso pasa, otro tío le dice a mi hermano que se calme. Mi hermano lo suelta... en ese momento, Edgardo (tío) acciona su arma contra mi hermano en el pecho causándole heridas. Hasta ese momento, no pensé que él fuera a hacer eso. Es increíble. Pensé que incluso era un arma de fogueo”.

Edgardo Arias, presunto responsable - Foto: Suministrada Archivo Familiar

Y agrega: “Mi papá trata de calmar a mi tío, pero mi tío acciona también el arma contra mi papá en su cara. Mi hermano termina huyendo a buscar refugio. Yo no sabía qué hacer porque veía a mi papá sangrando en la cara, salgo huyendo, en embarazo, por el peso me caigo sobre las escaleras y huyendo de este señor porque pensé que me iba a disparar a mí. En esa búsqueda de huir, me caigo, se me presentan múltiples hematomas, bajo el tercer piso, salgo a la calle pidiendo ayuda y me refugio en la tienda. Mi papá me pide calmarme pero yo seguía huyendo y buscando a mi hermano”.

Esta es la imagen del joven asesinado, presuntamente, por su tío.

Andrés Vargas, víctima del hecho - Foto: Suministrada Archivo Familiar

La hermana de la víctima cuenta que terminó ingresando a un establecimiento comercial en el que se enteró dónde estaba su hermano. Fue y lo encontró muerto.

SEMANA confirmó con otro familiar de la víctima que el presunto responsable recibió herencia e hizo traspaso de bienes a su suegra y estaría huyendo de la justicia.

Disputas familiares, un fenómeno creciente

Como estos, son muchos casos que en Colombia y en muchos lugares se registran a diario, donde las divisiones familiares son el detonante.

Uno de los más conocidos, recientemente, fue el asesinato de Mauricio Leal, quien fue encontrado el pasado 22 de noviembre sin vida junto al cuerpo de su madre, Marleny Hernández, en su lujosa residencia de La Calera, Cundinamarca, continúa siendo investigado por las autoridades competentes. El autor fue Jhonier Leal, hermano de Mauricio.

Recientemente, se conoció el caso de un joven de tan solo 15 años que fue detenido por la policía local de Elche, España, el viernes tras la muerte de sus padres y su hermano de 10 años de edad. El menor es acusado de ser el presunto asesino de los tres miembros de su familia. Según el diario Levante se cree que el menor fue castigado sin celular e internet por sus padres debido a sus malas notas. Los hechos ocurrieron en una zona rural a las afueras de Elche, a unos 20 kilómetros de la ciudad portuaria de Alicante, en el sureste del país.