Federico Gutiérrez abre la puerta al diálogo con la guerrilla del ELN

El candidato presidencial Federico Gutiérrez ha sido uno de los aspirantes por la Casa de Nariño más críticos del ELN y de la opción de una posible negociación de paz con este grupo armado.

No obstante, tras el anuncio de los elenos este lunes de un cese unilateral al fuego, al menos mientras transcurren las elecciones presidenciales, el candidato de la centroderecha abrió la puerta a un posible diálogo, pero advirtió que la seguridad debe seguir siendo prioritaria.

En medio de su campaña, el candidato paisa dijo que espera que el ELN mantenga el cese al fuego indefinido “para que cuando llegue a la Casa de Nariño se pueda dialogar para beneficiar a Colombia”.

“Yo siempre recibo bien todo cese al fuego, porque significa que no existirán muertes, que no asesinarán más soldados ni más policías, que no secuestrarán, que no extorsionarán como lo han hecho siempre”, afirmó.

Y le lanzó una propuesta al grupo armado: “dejen el cese al fuego indefinido y apenas ganemos la Presidencia, con ese cese al fuego unilateral e indefinido, nos sentamos a dialogar hacia dónde va Colombia”.

Aunque la izquierda ha tratado de graduar a Fico Gutiérrez como el candidato de la mano dura, cercano del uribismo y opositor a los procesos de paz, esta afirmación no es cierta. Él, cuando fue alcalde de Medellín, le anunció al país que sí apoyaba el plebiscito por la paz, lo votó positivo y respaldó los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Por eso, en su programa de gobierno, Fico Gutiérrez dejó por sentado que avanzará en el cumplimiento de los acuerdos de paz en beneficio de las regiones.

“Daremos énfasis a la implementación del catastro rural multipropósito y a la formalización de tierras para avanzar hacia la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas”, indica el documento.

En su propuesta también se compromete a avanzar en la ejecución de los proyectos priorizados en los Planes de Acción para la Transformación Regional (Patr).

“Durante el cuatrienio nos proponemos impulsar 32.000 iniciativas priorizadas con las comunidades y, con estas, incrementaremos el potencial productivo, integraremos los mercados y mejoraremos las condiciones de ingreso de las comunidades campesinas y étnicas de las regiones PDET”, destacó.

Gutiérrez también busca brindar una segunda oportunidad a los exguerrilleros de las Farc que le han cumplido al proceso de paz. Propone, por ejemplo, una alianza con empresarios que garantice el emprendimiento y el empleo digno de los más de 70.000 reincorporados que merecen consolidar sus proyectos de vida.

En el comunicado del ELN donde anuncian el cese al fuego, el comando central deja claro que, “antes de conocer quién pueda ser el candidato ganador, nos atrevemos a crear un nuevo momento político, generando un mejor ambiente para la próxima jornada electoral”.

Los elenos están dispuestos a “reanudar los diálogos con el Gobierno del presidente que resulte electo”, y aseguraron que “un proceso de paz con el ELN es la mejor oportunidad de abordar asuntos prioritarios”.