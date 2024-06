Feminicidio en Cimitarra, Santander: detalles del violento suceso en el que un hombre terminó con la vida de su pareja

En medio del violento hecho, tres de los hijos de la mujer intentaron detener al hombre, sin embargo, él también los agredió con un cuchillo, según contó Orozco a esta revista. Los dos hombres y una mujer tienen no más de 25 años y terminaron en el hospital luego de las heridas que les causó Martínez cuando asesinó a la madre de los jóvenes, al parecer, uno de ellos menor de edad. “Intentando defender a su madre, salen heridos por puñalada”, aseguró Orozco.

Según algunas versiones, la mujer iba a salir a comprar unos insumos de aseo para el hogar, cuando el hombre no se lo permitió. Ya había un antecedente y es que se trataba de una persona celosa que la había amenazado con violentarla en varias ocasiones. “Ya había sido violento con ella y no solamente con ella sino con otras exparejas. Ya había presentado actos de violencia”, afirmó la líder del municipio. Sin embargo, al parecer, por ahora no había sido denunciado a las autoridades por temor a represalias.