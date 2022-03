Fico, Char y Barguil: la disputa por el voto uribista

El próximo domingo 13 de marzo al terminar la tarde se conocerá quién es el ganador de la consulta del Equipo por Colombia. Allí compiten fraternalmente David Barguil (Partido Conservador), Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa (La U), Aydeé Lizarazo (Mira) y Alejandro Char.

Ante la negativa por el ingreso de Zuluaga en esa coalición, los votos del uribismo se han convertido en un atractivo para varios de ellos, sufragios que estarían en disputa por lo que representan y que podrían terminar siendo fundamentales.

No se trata de un tema menor. En la consulta de hace cuatro años en la que compitió el presidente Iván Duque con Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, el mandatario se impuso con más de 4 millones de votos que en gran parte eran el reflejo del poder del Centro Democrático.

El panorama esta vez no es el mismo, pero Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático no competirá, por lo que todo indica que el voto del uribismo se moverá por algún aspirante. Inicialmente la colectividad pidió no votar por nadie en esa consulta, pero al ver que era imposible retener ese voto, el expresidente Álvaro Uribe reconoció que parte de los uribistas votarán en esa consulta.

En ese propósito se han estado moviendo Federico Gutiérrez, Alejandro Char y David Barguil. Los tres especialmente buscan el voto de los seguidores del Centro Democrático. El uribismo va más allá del partido y parte de los militantes ven en alguno de los tres una aspiración que los puede representar, aunque siga existiendo una fidelidad a Zuluaga de la gran mayoría.

En el caso del exalcalde de Medellín son varios los líderes que ya han dejado ver su afinidad. Uno de ellos es el aspirante al Senado Alirio Barrera, que compitió con Zuluaga por representar al Centro Democrático, pero que esta semana se reunió con el exalcalde de Medellín y dio a entender que lo respaldará en esa consulta, a pesar de que aclaró que mantiene el apoyo al candidato de su partido.

Con la idea de que voten por el exalcalde de Medellín también está el aspirante al Senado Edward Rodríguez, quien abiertamente ha pedido ese respaldo.

“Este 13 de marzo pediré el tarjetón de la coalición de Equipo por Colombia y votaré por Federico Gutiérrez, buscando que en primera vuelta lleguemos unidos con Óscar Iván Zuluaga y paremos a Petro”, anunció Rodríguez hace unos días.

Pero no todos estarían con el exalcalde de Medellín. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal ha mostrado sus preferencias por Álex Char, quien la invitó a ser su fórmula vicepresidencial y le ha hecho halagos. “Necesito tu apoyo”, le dijo el barranquillero a la senadora. Barguil le hizo el mismo ofrecimiento a la candidata uribista, pero ella hasta ahora no puede tomar esa decisión porque podría incurrir en doble militancia si Zuluaga mantiene su candidatura.

El aspirante del Partido Conservador también ha querido sumar apoyos de diferentes sectores y el uribismo no ha sido ajeno. Son conocidas las coincidencias ideológicas entre los godos y los uribistas. Este fin de semana Barguil se reunió con la representante Margarita Restrepo en Medellín, la tierra de Fico.

Los conservadores han estado en busca del uribismo. El presidente de la colectividad, Ómar Yepes, en reiteradas ocasiones ha invitado a los militantes del Centro Democrático a sumarse a su partido, con el fin de posteriormente buscar una alianza con Zuluaga para la primera vuelta.

“Estamos invitando a los conservadores y en general a la gente que está en el Centro Democrático, a que nos acompañen con Barguil”, le dijo Yepes a SEMANA.

A pesar de que no se dice en voz alta, casi todos los líderes y militantes ya están jugados con algún candidato y la mayoría del grueso de los votantes están con alguno de los tres aspirantes.

Quedan pocos días para conocer el resultado de la coalición de la centroderecha y el voto uribista podría estar jugando un rol determinante para escoger al ganador.