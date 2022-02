Confidenciales “Mi encuentro con Fico, fue casual; el de Char y Cabal, al parecer, pregrabado”: Edward Rodríguez

Al interior del Centro Democrático hay una fuerte especulación sobre el apoyo de varios congresistas del partido a candidatos presidenciales ajenos a Óscar Iván Zuluaga, el aspirante oficial del uribismo.

Aunque ningún congresista ha confirmado que esté desobedeciendo a la colectividad, no es secreto que el corazón de un sector del partido está dividido entre Federico Gutiérrez, Alejandro Char y el propio Zuluaga.

Este lunes en la noche, la senadora María Fernanda Cabal tuvo un encuentro casual con el barranquillero Álex Char. Sucedió en el hotel Embassy, en el norte de Bogotá, donde la exprecandidata presidencial cenaba junto con varios ‘jóvenes Cabal’. Allí llegó el exalcalde de Barranquilla, la saludó efusivamente y le confesó que necesitaba su apoyo.

Lo curioso, según el congresista Edward Rodríguez, fue el video donde quedó evidenciado el momento. “¿Quién lo grabó? ¿Por qué se divulgó en redes?”, se preguntó. Ante ese escenario, el hoy candidato al Senado cree que el encuentro entre Char y Cabal, al parecer, “fue pregrabado”.

Al fin y al cabo, desde antes de revelarse el video de ese encuentro, Rodríguez había advertido que tenía información sobre el respaldo de la senadora Cabal a Álex Char.

En diálogo con SEMANA, María Fernanda Cabal aclaró que hoy no ha fijado su apoyo para ningún candidato presidencial, ni siquiera Óscar Iván Zuluaga, con quien tienen diferencias. No obstante, a ella no le disgusta la candidatura de Alejandro Char.

Volviendo a Edward Rodríguez, él también sostuvo un encuentro con Federico Gutiérrez, otro de los precandidatos presidenciales cercanos al uribismo. Ocurrió este martes al mediodía en el restaurante La Brasserie, en el norte de Bogotá. “Ese encuentro sí fue casual”, le dijo el dirigente a SEMANA, quien estaba en una mesa cuando se le acercó el candidato paisa.

“Le pregunté cómo iba su campaña, le conté que muchas bases iban a votar por él, me indagó sobre Bogotá y yo le dije que era un hombre disciplinado en el partido y que seguía apoyando a Zuluaga”, reconoció.

Ante esto, Rodríguez concluyó que su encuentro con Fico fue casual; “el de Char y Cabal, al parecer, pregrabado”.