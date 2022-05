Fico Gutiérrez pide investigar supuesto plan para matar a Gustavo Petro

Este lunes el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro se vio obligado a suspender la gira que tenía programada para el 3 y 4 de mayo por el Eje Cafetero, según confirmaron fuentes de su partido político.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, se tuvo que tomar esta decisión debido a que se conoció de la existencia de un posible plan para atentar contra la vida del senador de izquierda.

“La campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez se permite informar a la opinión pública que las actividades previstas para los días 3 y 4 de mayo en el Eje Cafetero han sido postergadas”, indica un comunicado emitido por la campaña del candidato.

La decisión obedece, según la comunicación, a que se ha recibido información que podría poner en riesgo la integridad del candidato presidencial, por lo que la campaña ha preferido guardar prudencia.

Sobre este tema, el candidato presidencial Federico Gutiérrez pidió que se investigue a fondo esta denuncia porque todos los aspirantes deben contar con las garantías para adelantar la campaña política en todo el territorio nacional.

“Les pido a las autoridades que investiguen y se garantice la seguridad del candidato y de toda su familia para que todos podamos estar en todas las regiones del país. Es importante que esto ocurra”, dijo Fico.

Agregó que cualquier amenaza o intento de sabotaje a una campaña presidencial es objeto de rechazo porque se pone en riesgo la democracia del país. “Rechazamos cualquier amenaza contra cualquier colombiano y el Estado debe garantizar la seguridad de todos. Hay riesgos, pero debemos recorrer todo el país”.

Sin embargo, recordó que cuando el ELN se pronunció sobre su candidatura presidencial y se una u otra manera lo señalaron como objetivo, el Pacto Histórico no salió a rechazar ese pronunciamiento. “El ELN festejaba una fórmula vicepresidencial y condenaba la mía. Yo no los tengo miedo y debe haber orden y acabar el temor en las regiones. No he visto al otro candidato rechazando esa situación”.

Sobre el supuesto plan para atentar en su contra, Petro dijo este lunes en sus redes sociales que esa situación es preocupante. “Lamentable que tenga que suspender la gira del Eje cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación política a la que han llegado”, dijo Petro.

Lamentable que tenga que suspender la gira del eje cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación política a la que han llegado. pic.twitter.com/4dZMaD7Y9C — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2022

La Cordillera es una organización criminal que opera en el Eje Cafetero y en los últimos años las autoridades han capturado a varios de sus líderes. A la banda criminal, que fue liderada por un antiguo líder paramilitar, se le atribuyó el crimen contra el manifestante Lucas Villa, que se volvió símbolo del Paro Nacional.

Policía dice que no tiene información del supuesto atentado

Tras la noticia sobre un presunto plan para atentar contra el candidato presidencial, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que señaló que “no tiene ninguna información de inteligencia ni vinculada a procesos judiciales que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del Pacto Histórico”.

“En caso de que la Policía Nacional a través de la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) o cualquiera de sus especialidades y unidades hubiera tenido alguna información en ese sentido, de inmediato se daría a conocer a las autoridades competentes a través de los canales correspondientes”, agregó.

En otro de los puntos del comunicado, la institución indicó que la información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Aunque no se ha evidenciado la existencia de ningún plan contra el candidato Petro, la información pública divulgada el día de hoy se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con noticia criminal No. 110016103502202200047, con el fin de verificar, desde su competencia, las denuncias que allí se formulan, incluyendo la supuesta amenaza del grupo criminal La Cordillera”, dijo.

Así mismo, manifestó la Policía que la Dirección de Protección y Servicios Especiales “tomó contacto” con el jefe de esquema de seguridad de Petro para “realizar las coordinaciones necesarias en caso de requerirse un ajuste a las medidas de las cuales es beneficiario el candidato”.

Fiscalía anunció la apertura de una investigación

Posteriormente, sobre las 7:30 p. m., la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para esclarecer esta denuncia.

El ente acusador señaló que ya se dispusieron las primeras actividades de policía judicial. “Respecto a la información conocida públicamente sobre amenazas contra el congresista y candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, se abrió investigación de oficio y se dispusieron las primeras actividades de policía judicial para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

La Fiscalía agregó que el equipo de fiscales e investigadores del Eje Temático de Amenazas contra Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, que asumió el caso, se contactó con los encargados de la seguridad de Petro y con las personas de su campaña para obtener detalles sobre el origen de la información conocida y orientar las indagaciones.

“De esta manera, la Fiscalía General de la Nación reafirma el compromiso de avanzar en el esclarecimiento de las conductas que pongan en riesgo la integridad de los participantes y el normal desarrollo de la contienda electoral”, indica el comunicado.

Alcalde de Medellín dice que no duda que hay un plan para “asesinar” a Petro

Líderes políticos han reaccionado tras la denuncia. Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien manifestó que no tiene dudas acerca de que exista dicho plan para poner en riesgo la integridad del candidato de izquierda.

“Esta mañana recibí información sobre un finquero antioqueño que está impulsando la misma idea. El informante se comprometió a entregar esta información a la familia el día de hoy”, dijo.

En su publicación, Quintero afirmó que también ha conocido información sobre otras presuntas amenazas en contra del candidato Gustavo Petro. Aunque no dio más detalles con respecto al origen de estas acusaciones, aseveró que el informante se comunicará próximamente con la familia del aspirante a la Presidencia.

Otro de los que se pronunció fue el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien manifestó su solidaridad con Petro. “En Colombia no nos podemos dar el lujo de dudar o deslegitimar una amenaza de muerte. Se deben tramitar estas denuncias con todo el rigor. Mi solidaridad con Gustavo Petro”, sostuvo.