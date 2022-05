¿Fico Gutiérrez usa OnlyFans? Esto respondió

En medio de una entrevista del candidato presidencial del Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, para la revista SoHo, hizo frente a un par de preguntas en las que se destacan sus conocimientos sobre la aplicación OnlyFans, a lo que el candidato fue honesto y recalcó que sí la conocía, pero no la frecuentaba.

“Sabe qué es OnlyFans”, le preguntaron, a lo que él fue muy honesto y afirmó: “Sí, claro. Pero no me he metido”. Sin embargo, la explicación que dio sobre el por qué no usaba la aplicación fue lo más curioso de su respuesta, ya que este aseguró jocosamente que era su esposa quien manejaba las cuentas de la tarjeta de crédito.

“No porque la tarjeta de crédito la maneja Márgara, no creas que no”, fue la respuesta del candidato a la Presidencia, con una fuerte risa, y haciendo referencia a su esposa Margarita Gómez; además de dejar en claro que si él llegaba a pagar una suscripción en la aplicación, Gómez se enteraría de inmediato.

Y remató su respuesta con un “qué me voy hacer el gue*** aquí y no saber qué es OnlyFans”, insistiendo en que claramente conocía cuál era la aplicación y su reputación, ya que ha tenido un reconocimiento tanto nacional, como mundial.

En la entrevista hecha por el medio aliado se aprovechó para preguntarle al aspirante a la Casa de Nariño sobre otros aspectos jocosos, como la grosería que más usa, los miedos que este tiene, algunas anécdotas sobre su infancia entre otras.

“Soy miedoso para las alturas”, confesó en medio de su entrevista, resaltando que aunque le gustan los deportes teme a los deportes extremos. “Yo soy de los que hace un año cogía la bicicleta y montaba unas 5-6 horas”, afirmó Gutiérrez, agregando que además cuando estaba más joven salía con un balón en una tula y unos guayos, “jugaba unos 3 o 4 partidos en cada barrio”.

El candidato de Equipo por Colombia expresó su admiración por algunos de los artistas colombianos, afirmando que le gustaba el vallenato y que le parecían buenos los mensajes que daba Karol G para sus seguidores.

“Yo admiro a J Balvin y Maluma, Karol G me parece brutal, una tesa; además, da buenos mensajes”, fueron las palabras de Fico para ‘SoHo’.

Tino Asprilla no se guardó nada y anunció su voto por Fico

Faustino el ‘Tino’ Asprilla, jugador de la Selección Colombia en la década de los 90, no se guardó nada y confirmó que votará por Federico Gutiérrez en las próximas elecciones presidenciales, las cuales se llevarán cabo este domingo 29 de mayo.

Mediante una publicación en Twitter, el exfutbolista manifestó que el candidato antioqueño es la persona idónea para dirigir el país en estos momentos de incertidumbre. Sin embargo, cometió un pequeño error y puso mal la fecha de los comicios.

El vallecaucano, de igual manera, puntualizó que se confundió de día debido a que está bastante entusiasmado con la final de la Uefa Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, en este último juega Luis Díaz.

“Mi voto lo tengo en la cabeza, 28 de mayo de 2022. ¡Fico, presidente!”, escribió inicialmente en su cuenta personal de Twitter, donde normalmente no comparte contenidos relacionados con la política.

Luego, el exdelantero del combinado nacional precisó: “¡Perdón! Es la fiebre que tengo de ver la final de la Champions League. Las elecciones presidenciales son el 29 de mayo de 2022. ¡Me identiFICO!”.

Tras estas declaraciones, el candidato de la coalición Equipo por Colombia le agradeció al exfutbolista y le prometió que luchará por construir un mejor país. Además, indicó que va a unir a los colombianos. “¡Ey, Tino! Gracias, hermano. Gracias por la confianza. Vamos a ganar y a unir a Colombia”, sentenció.