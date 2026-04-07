Fiscal Camargo calificó de “delirante” la tesis del presidente Petro de un acuerdo para no extraditar a Papá Pitufo

Tras conocerse la cercana relación del exdirector nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, con el reconocido Zar del Contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo, el presidente Gustavo Petro salió a desmarcarse del delincuente, de su aporte a la campaña presidencial y sacó una controvertida tesis que fue rechazada tajantemente por la fiscal Luz Adriana Camargo.

“Lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, afirmó el presidente Petro en su cuenta de X, cuando todos los reflectores apuntaban a la relación de su gobierno con Papá Pitufo.

En diálogo con Caracol Radio, la fiscal Camargo le puso freno a esta tesis y con contundencia calificó de delirante la afirmación del presidente Petro, y hasta le explicó cómo funcionan las extradiciones, diligencia en la que la Fiscalía no tiene ninguna función.

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“Se cree que existe un ‘pacto’ entre la Fiscalía y directores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para no traer a Diego Marín a Colombia y, en cambio, aprovecharse de la situación. Todo esto es delirante, nosotros no somos los que traemos a las personas extraditadas”, detalló la fiscal Camargo.

Y tiene razón, la extradición de un persona es un asunto entre naciones, y los únicos que participan son los gobiernos, las cancillerías, el Ministerio de Justicia, y si se trata del envío a otro país, la Corte Suprema de Justicia que da el aval.

Gustavo Petro y Diego Marín, alias Papá Pitufo. Foto: Presidencia de la República y Semana

Lo que no han sabido aclarar el presidente Gustavo Petro ni su gerente de campaña es qué pasó con los 500 millones de pesos que le entregó Papá Pitufo a su campaña, y que luego supuestamente fueron devueltos, pero no existe prueba de que se haya hecho esta devolución.

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Al respecto, Petro afirmó: “Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos. La codicia mata la vida. El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental. Yo mismo llamé al presidente de España y al primer ministro de Portugal para que se extraditara a Colombia, ellos son testigos. Pero un filtro delincuencial ha impedido que se verifique por temor a sus confesiones”.

Y agregó, ratificando la tesis del acuerdo criminal: “Que el señor Marín trató de financiar mi campaña es cierto y yo lo prohibí expresamente; que el señor Marín infiltró altos mandos de la Policía, indudablemente, y aún tiene altos oficiales a sueldo; que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación del Gobierno, no me cabe duda, tiene gente en la Dijín y en la Fiscalía, que infiltró el DNI, sin duda y en mi gobierno; es por eso que no está aquí rindiendo declaración bajo gravedad de juramento”.