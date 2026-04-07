Fiscalía citó a imputación de cargos a alias Calarcá por crímenes de guerra y lesa humanidad en medio de diálogos de paz

“Queremos que el presidente entienda que estas personas no pueden estar en una mesa de paz”, dijo la fiscal Luz Adriana Camargo al advertir que se solicitó una audiencia de imputación de cargos en contra del delincuente conocido con el alias de Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, por hechos criminales durante las negociaciones con el Gobierno nacional.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la jefe del ente acusador aseguró que son al menos cinco hechos documentados por la Fiscalía y que advierten crímenes de guerra y lesa humanidad, cuyo responsable sería justamente alias Calarcá, de ahí que harán la imputación de cargos para que el cabecilla de las disidencias de las Farc, integrante de mesas de paz, pueda conocer las pruebas en su contra.

“La segunda decisión es citar a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando, que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y de las cuales tenemos evidencia en medios electrónicos que se encontraron en ese retén. Otra derivada de investigaciones que hemos realizado y que están especificadas en la petición al presidente sobre alias Calarcá”, dijo la fiscal Camargo.

La jefe del ente acusador explicó en detalle cuáles serían los cargos en contra de alias Calarcá, los hechos criminales en los que resultó comprometido aun estando en mesas de diálogo con el Gobierno nacional y la responsabilidad que tendría en los delitos que incluyen crímenes de guerra y lesa humanidad.

“De lo que hemos encontrado, que no es poco, hemos encontrado unos delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad. Son cinco hechos: uno es la participación directa de esta persona en el homicidio de una lideresa en el Cauca; el otro en la colocación de unas minas antipersona al paso de un convoy militar en una vereda de Antioquia que dejó a siete militares muertos y que ese es un método de guerra prohibido y está documentado”, señaló la fiscal general.

La fiscal Camargo advirtió que solicitaron al presidente de la República, Gustavo Petro, de manera formal, a través de un oficio, que levantara la condición de negociadores de representantes de paz de las disidencias de las Farc para alias Calarcá y los cabecillas del frente 33, esto en el propósito de lograr la reactivación de las órdenes de captura en su contra.

Imputación a alias Calarcá Foto: ADOBE STOCK/ SUMINISTRADAS A SEMANA

“Otro de los delitos que hemos encontrado es la continuación de las actividades terroristas en el Meta. Esta es una investigación que la Fiscalía abrió en el año 2023, nosotros hemos podido documentar que después del 15 de enero de 2024, la fecha en la que se le designa a Calarcá como vocero representante y por orden de él se siguieron colocando artefactos explosivos en distintos establecimientos de comercio del departamento de Meta”, advirtió la jefe del ente acusador.

La Fiscalía advirtió que si alias Calarcá no se presenta a la audiencia de imputación de cargos que solicitarán ante los jueces de control de garantías, pedirán a través de la contumacia avanzar en el proceso en su contra.