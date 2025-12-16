Suscribirse

Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

El Tribunal de Bogotá negó un incidente de desacato en contra de fiscales de esa dirección en el ente acusador.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 10:41 p. m.
27 bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio.
El Tribunal de Bogotá negó un incidente de desacato en contra de fiscales de esa dirección en el ente acusador. | Foto: Fiscalía

Desde hace años, dos integrantes de la familia Meyendorff, extraditados por hechos relacionados con narcotráfico, libran una pelea con la Fiscalía por un proceso de extinción de dominio que completó más de una década en los despachos del ente acusador.

Hace dos meses la Fiscalía tomó la determinación de precluir la investigación por lavado de activos, la base de la extinción de dominio. Con esa decisión, la defensa de los Meyendorff esperaba que, por defecto, terminara el proceso que dejó la incautación de un listado de bienes.

Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 14 bienes de Gustavo Adolfo Vega Archibold
Como pasaron 13 años sin decisiones respecto de la extinción de dominio, la defensa de los señalados narcos presentó una tutela y así obligar a la Fiscalía a tomar una determinación respecto de continuar o definir el futuro de este proceso de extinción de dominio, quizá de los más antiguos en el ente acusador.

La tutela y su cumplimiento también se convirtieron en un ejemplo de extemporaneidad. Pasaron más de tres años con la advertencia de un incidente de desacato en contra del fiscal del caso y el director de extinción de dominio. Sin embargo, la tutela cerró con una decisión en favor de la Fiscalía.

“Todo lo anterior descarta, evidentemente, una actitud negligente o caprichosa, y menos aún encaminada a desatender la orden impartida en la sentencia que puso fin a la acción de tutela de marras, por parte del actual titular de la Fiscalía 12 Delegada, sino antes bien, el propósito de adelantar y culminar la fase investigativa del procedimiento de extinción de dominio a su cargo, con la prontitud razonablemente posible”, señaló el tribunal en su decisión.

Contexto: Primicia | Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación por lavado de activos contra hermanos Meyendorff

Lo que parecía tan obvio, que el Tribunal ordenara el desacato en contra de los fiscales, se convirtió en una mera recomendación para que los fiscales a cargo del proceso de extinción de dominio, para que “en el menor tiempo factible”, tomen una decisión respecto de cerrar o continuar con el expediente.

“En el sentido de llevar a cabo la calificación de la actuación respecto a la improcedencia o procedencia de la acción extintiva atendiendo el fallo de tutela emitido por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pues se reitera, actualmente se encuentra finalizando el traslado a los sujetos procesales para alegatos de conclusión”, advierte el Tribunal.

La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio las propiedades que estaban bajo control de bandas dedicadas a la explotación sexual de niños en Bogotá.
En la misma decisión, el Tribunal explica los argumentos para negar el incidente de desacato en contra de los funcionarios de la Fiscalía. Insisten en que “se verificó la inexistencia de culpa o dolo en el incumplimiento de la orden de tutela”; de esta forma, los fiscales podrán continuar con las actuaciones que consideren necesarias en este caso.

